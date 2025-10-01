「おまめさん(R)」「おかず畑(R)」シリーズ購入で総計1,000名様に豪華賞品が当たる『ごはんづくりおたすけキャンペーン』を2025年10月1日（水）～2026年1月15日（木）で実施！
フジッコ株式会社（本社：神戸市中央区/代表取締役社長執行役員：福井正一）は、総計1,000 名様に豪華賞品が当たる『ごはんづくりおたすけキャンペーン』を、2025 年10 月1 日（水）～2026 年1 月15 日（木）で実施いたします。本キャンペーンでは、「おまめさん」シリーズと「おかず畑」シリーズ計52 品をご購入のお客様を対象に、選べるe-GIFT やフジッコ商品詰め合わせなどの豪華賞品を抽選でプレゼントいたします。
■実施背景
本キャンペーンは、忙しい子育て世代のごはんづくりを応援することを目的に実施いたします。1 品加えるだけで栄養バランスがアップし、買い置きできてすぐに食べられる「おまめさん」シリーズと「おかず畑」シリーズを通じて、毎日のごはんづくりをサポートし、より豊かな食生活をご提案してまいります。
■『ごはんづくりおたすけキャンペーン』概要
「おまめさん」シリーズまたは「おかず畑」シリーズのお買い上げレシートで応募が可能です。LINE もしくは専用応募ハガキでご応募いただき、抽選で1,000 名様に豪華賞品が当たります。
キャンペーン特設サイト：https://lsp-campaign.com/fr2/lp.go
＜対象商品＞
・「おまめさん」シリーズ 全28 品
・「おかず畑」シリーズ 全24 品
※一部記載
＜賞品一覧＞
【3 個口コース：選べるe-GIFT 5,000 円分（100 名様）】
デジタルドリンクチケットなど11 種類から選べる5,000 円分のデジタルギフトをプレゼント。
主な交換可能商品
・プレイステーション(R)ストア チケット
・図書カードネットギフト
・西松屋チェーンデジタルギフト
・映画GIFT* など
※詳細は特設サイトをご確認ください。
*「映画GIFT」はデジタル映画鑑賞券「ムビチケ」購入の際にご利用いただけます。本商品を直接映画館にお持ちいただいてもご利用いただけません。「ムビチケカード」やその他グッズの購入にはご利用いただけません。「ムビチケ」の販売作品はMOVIE WALKER STORE（https://store.moviewalker.jp/ticket-online）およびMOVIE WALKER アプリよりご確認ください。未使用分は、次回ムビチケ購入時にご利用いただけます。
▽映画GIFT の詳しい使い方 https://moviewalker.jp/eiga-gift/howtouse(https://moviewalker.jp/eiga-gift/howtouse)
【1 個口コース：選べるe-GIFT 1,000 円分（750 名様） または フジッコ色々詰め合わせ（150 名様）】
デジタルドリンクチケットなど12 種類から選べる1,000 円分のデジタルギフトをプレゼント。
主な交換可能商品
・タリーズデジタルギフト
・図書カードネットギフト
・西松屋チェーンデジタルギフト など
※詳細は特設サイトをご確認ください。
＜キャンペーン参加方法＞
１. LINE で応募：
期間内に「おまめさん」シリーズ、「おかず畑」シリーズ対象商品を購入。
購入レシートの画面を読み込み、シールを獲得。
※「購入日時」「購入店舗情報」「商品名」「商品金額」「合計金額」が全て鮮明に映った画像でご
応募ください。長いレシートの場合、上記情報が読み取れるように折りたたんで撮影してください。
※個人情報（クレジット番号等）は必ずマスキングしてから読み込んでください。集めた「シール」
を使って抽選に参加。その場ですぐに結果が分かります。
２. はがきで応募：
期間内に購入した「おまめさん」シリーズ、「おかず畑」シリーズ対象商品のレシートで応募が可
能。
特設サイトから専用台紙をプリントアウトし、必要事項を記載してはがきに購入レシートをしっかり貼り付け、所定の郵便料金の切手を貼付のうえ、郵送で応募。
＜応募期間・レシート有効期間＞
2025 年10 月1 日（水）10 時00 分～2026 年1 月15 日（木）23 時59 分まで
※アップロードいただいたレシートにチェックが必要な場合、お預かりとなりお時間を頂く可能性があります。チェックに時間を要し、応募期間が過ぎた場合に関しては、2026 年1 月22 日（木）23 時59 分までご応募いただけます。また、応募期間内に集めたシールが残っている場合も同様の時刻までご応募いただけます。
■「おまめさん」シリーズとは
・ こだわりのおいしさ
厳選した原材料を使用し、それぞれの豆や素材に合う調味料を選んで味に個性を出しています。
・ そのまま使えて簡単・便利
封を開けるだけでそのまま召し上がっていただけます。加熱等の必要もありません。
・ 豊富なラインアップ
豆の種類や味わいが異なる様々な商品を揃えており、その日の気分に合わせて選んでお使いいただけます。
・ 幅広いアレンジメニューが可能
豆の味わいを活かした食べ方はもちろん、お好みで甘味を加えるなど、アレンジ次第で様々な用途でお使いいただけます。
ブランドサイト：https://www.fujicco.co.jp/omamemarche/
■「おかず畑」シリーズとは
・ 封を開けるだけですぐに食べられる
食べ切りサイズのちょうどよいパッケージ。追加の調理工程は不要でそのままお召し上がりいただけます。
・ ＋1品で栄養バランスUP！
副菜として1品加えることで、偏りがちな栄養バランスを補うことが可能です。さらに、10種の豊富なレパートリーで、その日の食卓や気分に合わせてお選びいただけます。
・ 買い置きができる＋丁寧な味わい
手作りのような「おいしさ」「食感」「風味」を実現しました。また、鮮度をしっかりと保ったまま、おいしさを製造後60日間以上キープ。
ブランドサイト：https://www.fujicco.co.jp/okazubatakesyokudo/