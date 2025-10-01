「あなたの思い出、展示します。」～あの頃のときめき蘇る　平成レトロ展示～

東京都板橋区

概要

板橋区は、中央図書館で令和５年度から行っている歴史イベントの一環として、平成時代の展示と関連

図書の貸出しを実施します。

内容

今回の展示は、令和５年度から行っている歴史イベントの一環で開催します。

本イベントはシリーズ企画で、これまで江戸・明治・大正・昭和を取り上げてきました。今回は、「平成」にクローズアップします。

アイテムやファッション、音楽など、当時のトレンドは独自の文化を生み、価値観・暮らし・働き方が大きく移り変わった「平成」。そんな平成時代を「レトロ」として捉え、振り返るイベントを実施します。平成時代を彷彿とさせる部屋の再現やポスター、パネル、携帯電話等電子機器の展示をします。まるであの瞬間にタイムスリップしたかのようなポップで懐かしい空間をお楽しみください。さらに同会場では、思わず「懐かしい！」と言葉が出てしまうような、当時流行した本やドラマの原作本を150冊ほど展示・貸出します。

日時・場所

【日時】令和７年１０月１０日（金）～１０月２３日（木）

各日午前9時～午後8時（開館時間中）

【場所】板橋区立中央図書館１階 図書館ホール（板橋区常盤台４-３-１）