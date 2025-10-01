PR TIMES『プレスリリースアワード2025』にて「Best101」に選出！｜いえらぶGROUP

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）が公開したプレスリリース「いえらぶ琉球、社内コミュニケーション促進を目的にフリースペースでの社食提供を開始」が、PR TIMESが開催する「プレスリリースアワード2025」において、「Best101」に選出されました。

■概要

今回のアワードには過去最多の4,573件がエントリーしており、その中から一次審査を通過したプレスリリースが最終審査に進んでいます。



■「Best101」応募プレスリリースの概要と背景

2025年4月、いえらぶ琉球は社内コミュニケーションの活性化と社員の健康促進を目的に、会議室として使用していたスペースをリニューアルし、フリースペースを開設。無添加のおにぎりや天然酵母パン、ノンカフェイン飲料などを提供することで、心身のコンディションを整える場として機能している。

これらの社食はすべて近隣の商店による手作りであり、地域との連携も実現。従業員が自然と集まり、食事や休憩、打ち合わせを通じた交流が生まれたことで、社内の一体感も高まっている。社内の課題改善に向けた取り組みであると同時に、地域共生の一例として他企業における取り組みのきっかけとなることを目指し、本プレスリリースを発信した。

▼詳細はこちら

いえらぶ琉球、社内コミュニケーション促進を目的にフリースペースでの社食提供を開始

― 近隣の商店と連携し、地域とのつながりと社員の健康を両立 ―

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000594.000008550.html

いえらぶGROUPは、今後もプレスリリースを通じて、

・サービスの最新情報と機能追加

・調査レポートと市場分析

・企業としての取り組みとビジョン

・イベント出展や採用広報 を広くお伝えしてまいります。

■審査員コメント

小林 史憲氏｜株式会社テレビ東京 報道局「テレ東BIZ」編集長

会社の明るい雰囲気と地域と共生している様子が伝わってくる。プレスリリース自体も社食も手作りの温かな感じがする。地方の中小企業の情報発信として、他社にも参考になる。

自社商品やサービスを直接的に宣伝するのではなく、間接的な形で自社の宣伝・イメージアップにつなげている。

■プレスリリースアワードについて

プレスリリース発信文化の普及と発展のために PR TIMES が 2021 年に立ち上げたのが「プレスリリースアワード」です。プレスリリースを発信するという習慣が、業態・規模・地域・法人個人を問わず広がり、表現方法や用途にも発展性を持たせることを目指しており、社会性・公共性・共感性・将来性等の視点から、プレスリリースの可能性拡大に貢献していると評価できるものが審査・選考されます。

「プレスリリースアワード」特設サイト：https://prtimes.jp/pressreleaseawards/

■株式会社いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反の観点から、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開

▼本リリースに関する取材のお問い合わせについては、以下のフォームからご連絡ください

https://www.ielove-group.jp/contact/

株式会社いえらぶGROUP 広報課

担当：小玉、秋吉

TEL：03-6911-3955 / FAX：03-6911-3956

メール：pr@ielove-group.jp