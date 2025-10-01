生成AIが追い風！2025年の高価格帯スマホSoC出荷が大幅増｜カウンターポイントリサーチ
【ニューデリー、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ソウル、台北、東京 - 2025年10月1日】
主なポイント
・生成AIスマートフォン向けSoCは、2025年には世界のスマートフォン向けSoC出荷台数の35%を占め、前年比74%増となる見込みです。
・2025年に出荷されるプレミアムスマートフォン向けSoCの88%がオンデバイス生成AI対応となります。
・ミッドレンジスマートフォン向けオンデバイス生成AI対応SoCの出荷台数は、2025年に前年比3倍に増加すると予測されています。
・300ドル～499ドルのスマートフォン向けオンデバイス生成AI SoCの出荷台数シェアは、2024年の12%から2025年には38%に増加すると予想されています。
・プレミアムスマートフォン向けSoCの平均販売価格は、半導体の高騰によってますます上昇しています。
カウンターポイントリサーチの最新レポート「2025年第2四半期 グローバル スマートフォンAP-SoC出荷・予測トラッカー（モデル別）」によると、生成AI対応スマートフォンSoCの出荷は、2025年には世界のスマートフォンSoC出荷の35%を占めると予想されています。2025年には出荷台数が前年比74%増加すると予想されており、これは主に生成AI機能があらゆる価格帯で利用可能になることによるものです。Appleは今年、このセグメントで46%のシェアを獲得し、トップに立つ見込みです。これにQualcommが35%、MediaTekが12%で続きます。
Appleは、その地位を強化するため、OpenAIと提携し、ChatGPTをiOS、iPadOS、macOSに統合することで、ユーザーがChatGPTの機能にアクセスできるようにしました。また、30億パラメータのオンデバイス言語モデルや、Apple Siliconサーバー上のプライベートクラウドコンピューティング経由でアクセスできる、より大規模なサーバーベースモデルなど、一連の生成モデルも開発しています。
Android側では、QualcommがAI Orchestratorを提供しており、OEMは複雑なLLM、ハードウェア、ソフトウェアを管理することなくサービスに集中できます。一方、MediaTekのNeuroPilotツールキットは、CPU、GPU、NPU全体にわたるAI最適化を可能にします。QualcommとMediaTekはどちらも、中国のスマートフォンOEMと積極的に協力し、SoCへの生成AIモデルの効率的な導入を実現しています。
Global Smartphone On-device GenAI SoC Shipment Share by Brand
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330926&id=bodyimage1】
2025年にはプレミアムSoCの88%が生成AI対応に
生成AI対応のプレミアムスマートフォンSoCの出荷台数は、2025年には前年比53%増加し、2025年に出荷されるプレミアムSoCの88%が生成AI対応となり、主要プレーヤーは自社製品にこれらの機能を搭載するでしょう。AppleのA19とA19 Pro、Snapdragon 8 Elite Gen 5、Dimensity 9500は、今年、プレミアムスマートフォンにおける生成AIの採用をさらに促進するでしょう。
グローバルなプレミアム生成AI対応SoCについて、リサーチアナリストのシヴァニ・パラシャーは次のように述べています。「2024年以降、スマートフォンにおける生成AIの普及に伴い、より強力なAIコンピューティングユニットの競争が加速しています。プレミアムモバイルプラットフォームのピークAI性能は、2025年には100TOPSに達すると予想されており、これは2021年の約4倍に相当します。プレミアムスマートフォンにおける生成AIの採用増加は、スマートフォンSoCブランドが先進的なノードに移行し、より多くの半導体を統合することで、CPU、GPU、NPUの大幅な強化を図り、デバイス上での生成AIを実現していることから、プレミアムスマートフォンSoCの平均販売価格（ASP）の上昇につながっています。」
主なポイント
・生成AIスマートフォン向けSoCは、2025年には世界のスマートフォン向けSoC出荷台数の35%を占め、前年比74%増となる見込みです。
・2025年に出荷されるプレミアムスマートフォン向けSoCの88%がオンデバイス生成AI対応となります。
・ミッドレンジスマートフォン向けオンデバイス生成AI対応SoCの出荷台数は、2025年に前年比3倍に増加すると予測されています。
・300ドル～499ドルのスマートフォン向けオンデバイス生成AI SoCの出荷台数シェアは、2024年の12%から2025年には38%に増加すると予想されています。
・プレミアムスマートフォン向けSoCの平均販売価格は、半導体の高騰によってますます上昇しています。
カウンターポイントリサーチの最新レポート「2025年第2四半期 グローバル スマートフォンAP-SoC出荷・予測トラッカー（モデル別）」によると、生成AI対応スマートフォンSoCの出荷は、2025年には世界のスマートフォンSoC出荷の35%を占めると予想されています。2025年には出荷台数が前年比74%増加すると予想されており、これは主に生成AI機能があらゆる価格帯で利用可能になることによるものです。Appleは今年、このセグメントで46%のシェアを獲得し、トップに立つ見込みです。これにQualcommが35%、MediaTekが12%で続きます。
Appleは、その地位を強化するため、OpenAIと提携し、ChatGPTをiOS、iPadOS、macOSに統合することで、ユーザーがChatGPTの機能にアクセスできるようにしました。また、30億パラメータのオンデバイス言語モデルや、Apple Siliconサーバー上のプライベートクラウドコンピューティング経由でアクセスできる、より大規模なサーバーベースモデルなど、一連の生成モデルも開発しています。
Android側では、QualcommがAI Orchestratorを提供しており、OEMは複雑なLLM、ハードウェア、ソフトウェアを管理することなくサービスに集中できます。一方、MediaTekのNeuroPilotツールキットは、CPU、GPU、NPU全体にわたるAI最適化を可能にします。QualcommとMediaTekはどちらも、中国のスマートフォンOEMと積極的に協力し、SoCへの生成AIモデルの効率的な導入を実現しています。
Global Smartphone On-device GenAI SoC Shipment Share by Brand
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330926&id=bodyimage1】
2025年にはプレミアムSoCの88%が生成AI対応に
生成AI対応のプレミアムスマートフォンSoCの出荷台数は、2025年には前年比53%増加し、2025年に出荷されるプレミアムSoCの88%が生成AI対応となり、主要プレーヤーは自社製品にこれらの機能を搭載するでしょう。AppleのA19とA19 Pro、Snapdragon 8 Elite Gen 5、Dimensity 9500は、今年、プレミアムスマートフォンにおける生成AIの採用をさらに促進するでしょう。
グローバルなプレミアム生成AI対応SoCについて、リサーチアナリストのシヴァニ・パラシャーは次のように述べています。「2024年以降、スマートフォンにおける生成AIの普及に伴い、より強力なAIコンピューティングユニットの競争が加速しています。プレミアムモバイルプラットフォームのピークAI性能は、2025年には100TOPSに達すると予想されており、これは2021年の約4倍に相当します。プレミアムスマートフォンにおける生成AIの採用増加は、スマートフォンSoCブランドが先進的なノードに移行し、より多くの半導体を統合することで、CPU、GPU、NPUの大幅な強化を図り、デバイス上での生成AIを実現していることから、プレミアムスマートフォンSoCの平均販売価格（ASP）の上昇につながっています。」