「らぶいーず」初のシールブックが誕生！全192枚のシールが収録された大ボリュームの『らぶいーず　きらきら！　シールいっぱいブック』2025年9月22日発売

株式会社講談社

株式会社講談社は、2025年９月22日に『らぶいーず きらきら！ シールいっぱいブック』を発売します。

SNSの総フォロワーが200万人を超える、大人気キャラクター「らぶいーず」。そんな「らぶいーず」初のシールブックがついに発売となります。

シールはたっぷり192枚収録！ さらに、かきこめるメッセージカードが2ページ分付いています。全18シートで構成された大ボリュームのシールブックは、ファン必見です！

手帳やスマホ、タブレットのデコレーションにぴったり(ハート)大切な人に、かわいいメッセージカードをプレゼント！

【入っているシール】

1.ふたりはらぶらぶ1(きらきらシール)

2.ふたりはらぶらぶ2(きらきらシール)

3.すもっぴのつぶやき

4.ぴょんちーのつぶやき

5.らぶいーず(きらきらシール)

6.へんしんするもん(きらきらシール)

7.かっぺ島

8.ピンキーアイランド

9.だいじなひとへのメッセージ1(かきこめるシール)

10.だいじなひとへのメッセージ2(かきこめるシール)

11.ひとことメモ1(かきこめるシール)

12.ひとことメモ2(かきこめるシール)

13.ふたりはなかよし1

14.ふたりはなかよし2

15.おれいとおわび

16.ごあいさつ(きらきらシール)

17.がんばるもん

18.テープだもん(きらきらシール)

すもぴょんカップルやうるにゃぽカップルのかわいいシールがたくさんの『らぶいーず きらきら！ シールいっぱいブック』をお見逃しなく！

(C)NTV

『らぶいーず きらきら！ シールいっぱいブック』

発売日：2025年９月22日

価格：1540円（税込）

