「らぶいーず」初のシールブックが誕生！全192枚のシールが収録された大ボリュームの『らぶいーず　きらきら！　シールいっぱいブック』2025年9月22日発売

株式会社講談社は、2025年９月22日に『らぶいーず　きらきら！　シールいっぱいブック』を発売します。



SNSの総フォロワーが200万人を超える、大人気キャラクター「らぶいーず」。そんな「らぶいーず」初のシールブックがついに発売となります。



シールはたっぷり192枚収録！　さらに、かきこめるメッセージカードが2ページ分付いています。全18シートで構成された大ボリュームのシールブックは、ファン必見です！





手帳やスマホ、タブレットのデコレーションにぴったり(ハート)






大切な人に、かわいいメッセージカードをプレゼント！








【入っているシール】



1.ふたりはらぶらぶ1(きらきらシール)


2.ふたりはらぶらぶ2(きらきらシール)


3.すもっぴのつぶやき


4.ぴょんちーのつぶやき


5.らぶいーず(きらきらシール)


6.へんしんするもん(きらきらシール)


7.かっぺ島


8.ピンキーアイランド


9.だいじなひとへのメッセージ1(かきこめるシール)


10.だいじなひとへのメッセージ2(かきこめるシール)


11.ひとことメモ1(かきこめるシール)


12.ひとことメモ2(かきこめるシール)


13.ふたりはなかよし1


14.ふたりはなかよし2


15.おれいとおわび


16.ごあいさつ(きらきらシール)


17.がんばるもん


18.テープだもん(きらきらシール)



すもぴょんカップルやうるにゃぽカップルのかわいいシールがたくさんの『らぶいーず　きらきら！　シールいっぱいブック』をお見逃しなく！



(C)NTV






『らぶいーず　きらきら！　シールいっぱいブック』


発売日：2025年９月22日


価格：1540円（税込）