「らぶいーず」初のシールブックが誕生！全192枚のシールが収録された大ボリュームの『らぶいーず きらきら！ シールいっぱいブック』2025年9月22日発売
株式会社講談社
手帳やスマホ、タブレットのデコレーションにぴったり(ハート)
大切な人に、かわいいメッセージカードをプレゼント！
価格：1540円（税込）
株式会社講談社は、2025年９月22日に『らぶいーず きらきら！ シールいっぱいブック』を発売します。
SNSの総フォロワーが200万人を超える、大人気キャラクター「らぶいーず」。そんな「らぶいーず」初のシールブックがついに発売となります。
シールはたっぷり192枚収録！ さらに、かきこめるメッセージカードが2ページ分付いています。全18シートで構成された大ボリュームのシールブックは、ファン必見です！
【入っているシール】
1.ふたりはらぶらぶ1(きらきらシール)
2.ふたりはらぶらぶ2(きらきらシール)
3.すもっぴのつぶやき
4.ぴょんちーのつぶやき
5.らぶいーず(きらきらシール)
6.へんしんするもん(きらきらシール)
7.かっぺ島
8.ピンキーアイランド
9.だいじなひとへのメッセージ1(かきこめるシール)
10.だいじなひとへのメッセージ2(かきこめるシール)
11.ひとことメモ1(かきこめるシール)
12.ひとことメモ2(かきこめるシール)
13.ふたりはなかよし1
14.ふたりはなかよし2
15.おれいとおわび
16.ごあいさつ(きらきらシール)
17.がんばるもん
18.テープだもん(きらきらシール)
すもぴょんカップルやうるにゃぽカップルのかわいいシールがたくさんの『らぶいーず きらきら！ シールいっぱいブック』をお見逃しなく！
(C)NTV
『らぶいーず きらきら！ シールいっぱいブック』
発売日：2025年９月22日
価格：1540円（税込）