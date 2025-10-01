デカンジアミンの世界市場2025年、グローバル市場規模（純度98%、純度99%）・分析レポートを発表
2025年10月1日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「デカンジアミンの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、デカンジアミンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界のデカンジアミン市場規模は2023年に1億5370万米ドルと評価され、2030年には1億9360万米ドルへ拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率は3.3％です。デカンジアミンは分子式C10H24N2を持ち、主にグリーンナイロン樹脂の合成に使用されています。市場は中国が最大のシェアを占めており、次いで欧州が続きます。
________________________________________
主な企業動向
業界を牽引しているのはArkemaであり、世界市場シェアの約27％を占めています。その他、Wuxi Yinda Nylon、Hengshui Haoye Chemical、Shandong Siqiang Chemical、Evonikが主要なプレーヤーとして存在します。これら企業は製品純度や応用分野に応じて市場競争力を高めており、製品ポートフォリオや提携戦略を通じて事業拡大を進めています。
________________________________________
用途別市場展開
デカンジアミンの主な用途はPA1010、PA1012、PA10Tなどのポリアミド樹脂であり、純度は98％および99％の2種類が流通しています。これらは高性能樹脂材料として、自動車部品、電子機器、環境配慮型製品などに利用が広がっています。特に再生可能資源を原料とした「グリーンナイロン」への需要が拡大しており、応用分野は今後さらに拡張していくと見込まれます。
________________________________________
地域別分析
地域別に見ると、アジア太平洋地域、特に中国が世界市場を牽引しており、国内需要の高さ、政策支援、強力な製造基盤が成長を支えています。北米と欧州は安定成長を示しており、政府による環境規制や持続可能性への取り組みが市場拡大を後押ししています。一方、南米、中東・アフリカ地域も今後の潜在市場として注目されています。
________________________________________
技術・産業動向
レポートでは、デカンジアミン産業チェーンの発展状況、先端技術、特許動向、注目アプリケーションが分析されています。政府政策、規制、技術革新、消費者志向が市場に影響を与えており、特に環境配慮型製品の需要増加が重要な成長要因となっています。また、Porterのファイブフォース分析を通じて、参入障壁や競争要因も整理されています。
________________________________________
市場予測と課題
市場予測では、2030年まで安定した成長が見込まれますが、原材料価格の変動、環境規制の強化、代替材料の登場がリスク要因として挙げられています。その一方で、持続可能性への意識の高まりや新興国市場の拡大は大きな機会となっています。
________________________________________
競争環境と消費者分析
個別企業の財務状況、製品戦略、提携関係が分析されており、消費者の行動や需要傾向も調査されています。調査手法にはインタビューやアンケート、消費者レビューの分析が含まれ、用途ごとの嗜好や需要動向が明らかにされています。
________________________________________
結論
総じて、デカンジアミン市場は持続的成長が見込まれる一方で、環境規制や競争激化といった課題にも直面しています。主要企業の技術革新や市場戦略が競争優位を決定づけるとともに、グリーン素材への転換が市場成長の原動力となる見通しです。特に中国を中心としたアジア市場の動向が世界市場全体に大きな影響を及ぼすと考えられます。
