【オーネット プレステージプラン】提供開始に関するお知らせ

株式会社オーネット

結婚相手紹介サービスを提供する株式会社オーネット（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：嶋岡計亮、以下オーネット）は、2025年10月より新プラン「オーネットプレステージプラン」を従来のプランに加えて提供を開始しました。

近年、多様な出会いのサービスが市場に登場する中、真剣に婚活を行う独身男女からの結婚相談所に対する期待はこれまで以上に大きく、また多様性への対応も求められています。オーネットは、こうしたニーズに応えるべく、既存サービスの見直しや改善に取り組むとともに、新サービスの開発にも注力してまいりました。

今月より提供開始する「オーネットプレステージプラン」は、通常プランと比較してより豊富な出会いの機会と、経験豊富な専任アドバイザーによる手厚いサポートを希望する会員のためのワンランク上のサービスプランとなり、多忙なビジネスパーソンやより効率よく婚活を進めたいと願う会員さまのニーズにお応えします。

このプランで提供するサービスの最大の特長は、年間最大516名への申し込みが可能という数多くの出会いの機会とあわせて、専任アドバイザーによるお見合い実施前のアドバイスからその後のご成婚までのフォローを一貫して徹底サポートする『超親切お見合い』にあります。

■「オーネットプレステージプラン」の特徴

・申し込み可能人数、年間最大516名

・「超親切お見合い」を含む9つの出会いのサービスの利用

※超親切お見合いとは・・・

専任アドバイザーによるお引き合わせからご成婚に至るまでの徹底したサポートの提供

＜「超親切お見合い」の入会～ご成婚までのサポートイメージ＞

https://onet.co.jp/service/entry/prestige/

※オーネットプレステージプランへのご入会についてはプランの性格上、ご入会資格に一定の条件を定めています。また、専任アドバイザーの所属人員等により店舗毎にサービス提供可能なご入会者数に制限を定めております。詳細はご入会店舗にてご確認ください。

・IBJプラン

・オーネットプラン

https://onet.co.jp/service/entry/

https://onet.co.jp/

■■運営会社■■ 結婚相手紹介サービス 株式会社オーネット

「両想いマッチング」「AI紹介マッチング」「写真検索」「お見合い取次」「婚活パーティー・イベント」「お任せコーディネート」「婚活パーティー・イベント」など、9種類の豊富な出会いの機会をご提供し、担当の結婚アドバイザーによる手厚いサポートを通して、結婚にむけた様々なニーズにお応えいたします。また、男女45歳以上を対象にした中高年専門のサービス＜オーネット スーペリア＞を運営し、結婚のみにこだわらない、さまざまなかたちのパートナー探しを実現するための大人の出会いの機会をご提供しています。



■代表者：代表取締役社長 嶋岡計亮

■設立：1980年 4月 株式会社オーネットの前身となる株式会社オーエムエムジー設立

■沿革：2007年12月 楽天グループに事業承継、株式会社オーネット設立

2018年12月 親会社が楽天株式会社より

ポラリス・キャピタル・グループ株式会社関連会社に変更

■本社所在地：〒102-0074

東京都千代田区九段南２丁目３番14号靖国九段南ビル7F



https://onet.co.jp/

https://onet.co.jp/company/release/