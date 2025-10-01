株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン）は、2025年10月9日（木）に東京・ベルサール九段ホールにて開催される 「ReVision 自動運転・ADAS & SDVサミット 2025」 に登壇いたします。

本イベントは、自動運転・ADASおよびSDV（Software Defined Vehicle）の分野において、AIやデジタル技術がもたらす最新の潮流を取り上げる業界カンファレンスです。ブライセンは10年以上培ってきた自動運転やADAS分野におけるデータエンジニアリングの取り組みと未来展望についてお話します。

会場参加とオンライン配信を組み合わせ、登録者には録画アーカイブも提供されます。

________________________________________

【イベント概要】

名称：ReVision 自動運転・ADAS & SDVサミット 2025

日時：2025年10月9日（木）9:15～18:55

会場：東京・ベルサール九段ホール（東京都千代田区九段北1丁目8-10 住友不動産九段ビル3F）

主催：株式会社ReVision Auto&Mobility

公式サイト：https://rev-m.com/event_schedule/ad2025/

________________________________________

【ブライセン講演概要】

日時：2025年10月9日（木）14:20～14:45

演題：

「ADAS・自動運転の進化を見越した、AI活用とデータエンジニアリングのあり方」

講演者：株式会社ブライセン DX・xTECHソリューション事業本部 DX・xTECH営業部 部長 芥川公文

本講演では、ブライセンが10年以上にわたり培ってきたデータエンジニアリングの実績と、アノテーション分野における国内5年連続トップシェアの経験をもとに、自動運転やADASの進化に向けたAI活用の在り方を提案いたします。特に、E2E自動運転を見据えた今後5年間の展望と、それに向けて必要となるデータエンジニアリングの方向性について解説いたします。

________________________________________

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ブライセン DX・xTECH営業部

MAIL：bpo-sales@brycen.co.jp

TEL：03-6264-7222

住所：〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー30F

■ブライセンHP： https://www.brycen.co.jp/

■データエンジニアリングサービス（アノテーション、データ収集、データセット）：

https://annotation.brycen.co.jp/