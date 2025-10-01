ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「もぐもぐながさき」で１０月１日（水）から１１月３０日（日）まで、「しまごちキャンペーン」を実施します。

今回のキャンペーンでは、長崎県五島列島（ＪＡごとう）の特産品約３０商品を新商品として、ＪＡタウンで販売開始します。さらに一部対象商品は、この期間の限定価格で販売しています。

世界文化遺産登録された長崎と天草地方の中でも、多くの遺産が存在する長崎県五島列島から、ブランド牛｢五島牛｣や、徹底した衛生管理下で飼養された「五島美豚」など、美味しい特産品をお届けします。

また、１０月１日から１１月末日まで「国産を食べて応援キャンペーン」を実施しているため、お客様の「送料負担なし」でお得に購入できます。





URL：https://www.ja-town.com/shop/e/e10005736/

■おススメ商品





長崎和牛・五島美豚 小間切れセット（JAごとう）

URL：https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-00022-52-34/





五島牛 ホルモンセット〈味付・味なし〉（JAごとう）

URL：https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-00022-52-21/





五島の野菜 詰合せBOX（JAごとう）

URL：https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-00022-52-16/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown