2025年10月1日、新橋駅直結のフレキシブルオフィス「The Place 新橋」オープン。豊かな「はたらく」を、ここから。

ワークデザインを手がける株式会社ヴィス（本社：東京都港区、代表取締役社長：金谷智浩、以下ヴィス）は、フレキシブルオフィス The Place 新橋を10月1日にオープンしたことをお知らせいたします。

ヴィスが運営するフレキシブルオフィス『The Place』シリーズの第4拠点として、The Place 新橋を2025年10月1日にオープンしました。

The Place 新橋は、東京メトロ銀座線・新橋駅直結という抜群のアクセスを誇り、約180坪の空間に、現代的なデザインと機能性を兼ね備えたオフィス環境を提供します。個室やシェアラウンジ、会議室に加え、最大40名規模のイベントが開催可能なスペースも完備。スタートアップや少人数のプロジェクトチームにも最適な設計となっており、24時間利用可能な柔軟性も魅力です。

本施設は、他拠点同様『TSUMUGI（ツムギ）』というコンセプトのもと、人と人との出会いや偶発的なコミュニケーションを通じて、新たな価値を“つむぐ”ことを目指した空間設計思想です。入居者同士が自然に交流できるよう、家具や動線、照明に至るまで細部にこだわり抜いたデザインが施されています。

ヴィスはこれまで、『ワークデザイン』を通じて、企業の成長と社員のエンゲージメント向上を支援してきました。The Place 新橋もその想いを受け継ぎ、ただの“働く場所”ではなく、“豊かになるためにはたらく”場として、入居者のビジネスに寄り添う空間を提供します。

株式会社ヴィス

ヴィスは、3つの事業を通してパーパス（存在意義）である『はたらく人々を幸せに。』の実現を目指しています。



・ブランディング事業

ワークプレイス、CI・VI（ロゴ・WEBサイト・パンフレットなど）のデザインを通して企業ブランディング構築を支援します。

・データソリューション事業

『WORK DESIGN PLATFORM』など、データに基づいて「はたらく」に関する課題を定量・定性面で可視化し、最適な働き方やオフィス環境の構築に導きます。

・プレイスソリューション事業

フレキシブルオフィス『The Place』の運営ノウハウを通して、オフィスビルやワークプレイスの活用提案など、不動産資産の有効活用を支援します。



【会社概要】

社名：株式会社ヴィス

代表者：代表取締役社長 金谷 智浩

事業内容：ブランディング、データソリューション、プレイスソリューション

設立：1998年4月13日

事業所：東京本社、大阪本社、名古屋

URL：https://vis-produce.com