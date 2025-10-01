美容皮膚科の 診察→治療計画→治療 を取り戻す AI生成イラスト付き “教科書 全40冊” と動画・Podcastを無料公開 一般社団法人再生医療ネットワーク
2025年10月1日｜名古屋
一般社団法人再生医療ネットワーク（所在地：愛知県名古屋市、代表理事：松原 充久）は2025年10月1日、美容皮膚科領域の体系的学習に資する無料教材群を公開しました。教材は**PDFによる教科書（全40冊、各約100ページ）**に加え、医療者向けPodcast（各約20分）と患者向けYouTube動画（各約10分）で構成。ヒメクリニック院長の武藤ひめ医師監修のもと、4年をかけて整備しました。
公開ページ：美容皮膚科学 https://rmnw.jp/?page_id=1094
リリースの背景
美容皮膚科では、先にメニューを提示し患者が選ぶ運用が一般化する一方、
十分な診察と原因評価（しわ・たるみ・肌質低下の要因分析）
既往歴や隠れた疾患の確認
治療計画の立案
が疎かになり、安全性と有効性に課題が生じる実情があります。さらに、現場の知識が機器メーカーや輸入代行の情報に依存しがちで、体系的な教科書が不足していました。
本教材の概要（無料）
教科書PDF：全40冊（各約100P）
体系的な構成で、診察→鑑別→治療計画→施術という医療本来の流れを重視。
参考資料：1冊
「日本国内における医療用検体・血液・薬品の宅配便輸送」
医療者向けPodcast（再生ボタン）：各約20分
現場視点の要点解説。
患者向けYouTube：各約10分
受療前に理解しておきたい基礎知識を平易に説明。
参考資料リンクと解説
学びの出典を明示しリファレンスの辿りやすさを確保。
AI生成の知識用写真・イラスト
患部の比較資料とはせず、理解促進のため誇張表現を含み得る旨を明示。
5つの特長
診療フローの回復：診察→計画→治療の原則を軸にカリキュラム化。
安全性の底上げ：既往症・禁忌・副反応の視点を各章に通底。
多層メディア展開：PDF×Podcast×動画で学習スタイルに最適化。
現場導入しやすさ：患者説明にそのまま転用できる要点設計。
無償公開：教育格差の最小化と標準化を支援。
監修
武藤ひめ（ヒメクリニック院長）
公式サイト：https://hime.clinic
／ 紹介ページ：https://x.gd/PvOTO
アクセス
美容皮膚科学（教材ポータル）：https://rmnw.jp/?page_id=1094
再生医療ネットワーク（団体サイト）：https://rmnw.jp
注意事項
本教材は情報提供・教育目的であり、医師の診断に代わるものではありません。
AI生成のイラスト・写真は理解促進を目的とした知識用素材であり、症例の比較資料ではありません。
各教材の内容・掲載情報は公開日時点のもので、今後予告なく更新・変更される場合があります。
団体概要
団体名：一般社団法人再生医療ネットワーク
代表理事：松原 充久
所在地：〒464-0074 愛知県名古屋市千種区仲田2丁目305-1 COULEURS GRAND 202
TEL：050-1721-6405
URL：https://rmnw.jp
本件に関するお問い合わせ先（報道関係者様・医療機関様）
一般社団法人再生医療ネットワーク 広報担当
E-mail：info@rmnw.jp
TEL：050-1721-6405
