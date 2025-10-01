【Ｚ会の通信教育】Ｚ会プログラミングシリーズの資料請求で「プログラミング学習のことがわかる」冊子を無料プレゼント

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社である株式会社Ｚ会は、プログラミング学習を始めたいお子さまと保護者のみなさまを応援するため、期間限定の資料請求キャンペーンを2025年10月1日（水）から12月7日（日）まで実施します。期間中、「Ｚ会プログラミングシリーズ」の資料をご請求いただいた方全員に、プログラミング学習のことがわかるオリジナルの冊子とグッズをプレゼントします。

プログラミング教育は、2020年の小学校での必修化以降、中学校や高校でも学びの機会が広がっています。さらに、2025年からは大学入学共通テストで「情報」が新教科として追加されるなど、プログラミングを含む情報教育への関心はますます高まっています。

一方で、「何から始めたら良いかわからない」「子どもに合う教材を見つけたい」といった不安を持つ保護者の方も少なくありません。

本キャンペーンは、そうした保護者のみなさまが抱える課題を解決し、プログラミング学習の魅力や学びの楽しさを体験していただくことを目的としています。この機会に、ぜひＺ会の教材でプログラミング学習の第一歩を踏み出してください。

キャンペーンの詳細を見る :https://www.zkai.co.jp/z-programming/catalog/（Ｚ会Webサイトへ遷移します）

今回のキャンペーンでは、お子さまの学齢に合わせた「プログラミング学習のことがわかる」冊子とオリジナルグッズをセットでプレゼントします。

【年長・小学生向け】

・『プログラミングのことがわかるドリル ～わたしたちのまわりにはプログラミングがいっぱい～』

お子さまと一緒に楽しく取り組みながらプログラミングの理解が進む、お子さま向けのドリルです。日常生活の中に存在する「プログラミング」について、シチュエーション別に問題を出題。「これもプログラミングなんだ！」と新たな気づきを得られるはず。

・『これだけは知っておきたい 小学生からのプログラミングの学び方』

保護者の方向けに、小学生のプログラミング学習で「これだけは今のうちから知っておいてもらいたい重要なポイント」を解説。「今すぐ始めなくてもいい？」「学校での進め方は？」「まだしばらくは国語・算数・理科・社会などの学習が優先…？」など、保護者の方が抱く疑問や不安を解消し、お子さまの学習をサポートするための情報が満載です。

・Ｚ会オリジナル パズル付き定規

「プログラミングみらい講座 with KOOV(R)」の学習で登場するKOOV(R)のキャラクターのパズルがついた、オリジナル定規です。「プログラミングはパズルに似ている」と言われることもあります。楽しみながらプログラミング的思考の第一歩を踏み出しましょう。

【中学生向け】

・『プログラミングのことがわかるドリル ～学校生活はプログラミングでできている～』

プログラミングの授業や入試のことが少し気になり始めた、中学生向けのドリルです。プロセスや処理の流れを表現するときによく使われる「フローチャート」も出題。普段の学校生活とプログラミングの繋がりを発見し、プログラミングをより身近に感じてもらうことができます。

・『中学生のためのプログラミングの学び方 ～内申点対策から大学入試、さらに将来を見すえた対策とは～』

中学生のプログラミング学習についてまとめた、保護者の方向けの情報冊子です。「大学入試ではどんな問題が出題されるの？」「結局のところ、中学生のうちは何をやっておけば良いの？」などの疑問に、Ｚ会ならではの視点で、教材開発責任者が解説します。

・Ｚ会オリジナル フリクションライト

人気の“フリクション”シリーズの蛍光ペン。こすると消えるので、参考書やノートにも気軽にマークできます。環境に優しい、植物由来の「バイオマスプラスチック」を使用しています。

「Ｚ会プログラミングシリーズ」とは

AIの普及や社会の変化が加速する現代において、これからの時代を生き抜く子どもたちに求められるのは、創造力や表現力、問題解決能力といった非認知能力です。こうした力を早いうちから身につけ、子どもたちの可能性を広げるために開発されたのが、「Ｚ会プログラミングシリーズ」です。

プログラミングをベースにした学びを通じて、子どもたちがどんな状況や環境にあっても、柔軟に対応できる力を育てます。



自宅でできるプログラミング学習を、ぜひご検討ください。

「Ｚ会プログラミングシリーズ」講座のご案内

【プログラミングみらい講座 with KOOV(R)】

推奨学年：小学１～４年生

キット代込み月額4,000円台で、おうちで楽しく学べるロボットプログラミング講座です。12カ月の講座で体系的・実践的にプログラミングの学びを楽しみながら、よりよい“みらい”を創るために必須の力を身につけられます。

【プログラミングはじめてみる講座】

推奨学年：年長～小学２年生

「プログラミングってなに？」「ちょっと試してみたい」そんな声にお応えした３カ月講座。プログラミングに初めてふれるお子さまが、楽しく学んで「できた！」を実感できる、３つのカリキュラムをご用意しています。

【Ｚ会プログラミング中学技術活用力講座】

推奨学年：小学校高学年～中学３年生

今はもちろん、10年後・20年後に社会で「やりたいことをできる」人に。中学生までに身につけておくべき情報活用・プログラミングの知識・スキルを学ぶ「教科実践編」（3カ月講座）と、自分専用のコンピュータを使った幅広い実践で、必要な知識を押さえつつスキルをぐんぐん伸ばす「コンピュータ活用編」（12カ月講座）をご用意しています。

「プログラミングみらい講座 with KOOV(R)」および「Ｚ会プログラミング中学技術活用力講座 」は、株式会社Ｚ会と株式会社ソニー・グローバルエデュケーションの協業による講座です。

KOOV(R)およびPROC(R)は 、株式会社ソニー・グローバルエデュケーションの登録商標です。

「Ｚ会プログラミング中学技術活用力講座」で使用している商標等については以下のWebサイトをご覧ください。

https://www.zkai.co.jp/z-programming/jr/license/

本件のキャンペーン詳細URL

【年長・小学生向け】https://www.zkai.co.jp/z-programming/catalog/elcp-present/

【中学生向け】https://www.zkai.co.jp/z-programming/catalog/jrcp-present/

Ｚ会プログラミングシリーズ公式サイト

https://www.zkai.co.jp/z-programming/

