「日本酒WEEK in 日比谷しまね館」開催のお知らせ

島根県

島根県アンテナショップ「日比谷しまね館」（東京都千代田区有楽町）は、2025年9月29日（月）～10月5日（日）の7日間、「日本酒WEEK in 日比谷しまね館」を開催いたします。

日本酒業界では、かつて10月1日が「酒造年度（BY）」の始まり＝日本酒の新年とされていました。これにちなみ、しまね館では島根の個性豊かな日本酒を厳選し、特別な飲み比べセットやイベントをお届けします。

【開催概要】

■名称：日本酒WEEK in 日比谷しまね館

■期間：2025年9月29日（月）～10月5日（日）

■場所：日比谷しまね館（東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ 地下一階）

【イベント概要】

１．限定メニュー：日本酒3種飲み比べセット

島根の老舗蔵元が手がける希少酒3種と、李白酒造の酒粕を使った特製おつまみをセットにした「日本酒WEEK限定メニュー」を販売。

内容：日本酒3種飲み比べ＋酒粕おつまみ

価格：2,200円（税込）

数量：36セット限定（完売次第終了）

提供銘柄：

・裏死神五百万石純米大吟醸生酒（加茂福酒造）

・純米吟醸志津見ダム貯蔵酒（李白酒造）

・裏月山縁純米吟醸（吉田酒造）

[ ご予約はこちら]

https://peatix.com/event/4572430

２．10/5（日）限定イベント：「しまね妖怪酒場へようこそ！日本酒“化け姿”体験」

島根は小泉八雲ゆかりの地。妖怪や怪談の小話を交えながら、日本酒が「器」「温度」「おつまみ」で“ 化ける” 瞬間を体験していただけます。

開催日時：10月5日（日）13:00／14:00／15:00（各回45分）

定員：各回先着8名

会場：日比谷しまね館（東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ地下一階）

参加費：3,500円（税込）

（日本酒3種、島根のおつまみ、しまねっこお猪口付き）

特別体験：新時代の酒器「SHUWAN」とお猪口での飲み比べ

参加特典：「しまねっこ」お猪口プレゼント

３．ひやおろし続々入荷中！

秋の訪れとともにまろやかに熟成したひやおろしが登場。

数量限定のため、早めの来店がおすすめです。

【日比谷しまね館概要】

島根県産品の展示・販売、暮らしや観光の情報発信に加え、イベントや体験スペースを備え、島根の今を体感できるアンテナショップです。

「島根とのご縁を結ぶ場所」をコンセプトに、ロゴマークに使われている3つの円は出雲・石見・隠岐地方を表し、この円を結ぶことで「ご縁を結ぶ」を表現しています。

公式サイト：h t t p s : / /www. s h ima n e k a n . j p /(https://www.shimanekan.jp/)