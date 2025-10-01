インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）は、30年以上にわたりゲーミングPCブランド「FRONTIER」を展開してまいりました。このたび、より多くの方にPCゲームを楽しんでいただくことを目的に、高品質な新ブランド「FREX∀R（フレクサー）」を立ち上げ、FRONTIERダイレクトストア内の専用ページ（ https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejFREXAR/）にて、10月1日より発売を開始いたします。

「FREX∀R」は、“ライトユーザーからプロゲーマーまで楽しめる”をテーマに開発した新世代のゲーミングPCブランドです。「FREX∀R」という名称には、FR（FRONTIER＝フロンティア）、EX（EXCLUSIVE＝上級の、専門的）、AR（ARTICLE＝道具、技能）という意味が込められています。また、ブランドロゴに用いた「∀」は“すべての”を意味し、ユーザーの声を反映しながら常に新しいアイデアを取り入れていく姿勢を象徴しています。

近年、国内外でゲーミングPC市場は拡大を続けています。eスポーツの競技人口増加や動画配信サービスの普及、さらに生成AIの利用拡大により、ゲーム用途にとどまらない高性能PCの需要が高まっています。国内市場においても、ゲーミングPCはここ数年で二桁成長を続ける注目分野となっています。こうした市場環境を背景に、当社は従来のコアユーザー層に加え、これまでゲーミングPCに触れてこなかったライトユーザーに向けて、新ブランド「FREX∀R」を立ち上げました。性能とデザインを兼ね備えたFREX∀Rを通じて、誰もが気軽にゲーミングの世界へ踏み出せるきっかけを提供します。

そして、新ブランドの思想を体験していただく場として、10月1日（水）～10月5日（日）、渋谷・ZeroBase渋谷にてポップアップイベント「渋谷ゲーミングぱーてぃチュウ」（入場無料、来場特典として「ゲーミングチュウ（ハイチュウ＜グレープ＞）を全員にプレゼント）を開催しています。ネオンライトと音楽で演出された展示空間（1F）と、落ち着いた試遊エリア（2F）の二層構成により、SNS映えと実際の体験を両立。さらに来場者がSNSを通じて参加できるキャンペーンも実施します。















■製品概要





■イベント概要









■名称 ： 渋谷ゲーミングぱーてぃチュウ

■URL ： https://www.frontier-direct.jp/direct/pages/event_202510.aspx

■期間 ： 2025年10月1日（水）～10/5（日） 各日12：00～20：00（※10/1は16時開場）

■場所 ： ZeroBase渋谷（東京都渋谷区道玄坂2-5-8）

■料金 ： 無料

■内容 ： １F ネオンライトと音楽で演出された展示空間 SNSフォトブース

２F 「FREX∀R」試遊スペース

■その他 ： 来場者全員に「ゲーミングチュウ」（ハイチュウ＜グレープ＞）をプレゼント

SNS投稿で新ブランド「FREX∀R PC」が抽選で当たるキャンペーンを実施

「FREX∀R」タレントオーディションを開催

■ゲーミングPCが当たる！SNSプレゼントキャンペーン

SNSに投稿すると、最新ゲーミングPC「FREX∀R」や周辺機器が抽選で当たるキャンペーンを実施。おンラインでだれでも参加可能。

＜応募方法＞

１．InstagramまたはXでFRONTIER公式アカウントをフォロー

2.指定のポストをリポスト

3.抽選でFREX∀Rパソコン（ATX・M-ATX各１台）やFRONTIER製マウス・キーボードセット（10名）、

オリジナルタンブラー（30名）が抽選で当たる。

■「FREX∀R」モデルオーディション

一緒に「FREX∀R」を盛り上げる企画に参加してくれる方をオーディション形式で募集。応募方法は指定の＃タグを付けてイベント会場の応募フォトスポットで撮った写真を投稿するだけ。モデルやタレント活動をされている方のみならず、一般の方も参加可能。

＜応募方法＞

1.会場のフォトスポット「FREX∀Rでスマイルチュウ」（1Fバルーン前）にて、

FREX∀Rと一緒に最高の笑顔で撮影

2.ご自身のInstagramまたはXで「＃フレスマ」をつけて投稿

3.性別年齢不問、応募期間は10/1～10/10、詳しくはFREX∀RのWEBページにて





