こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ご好評につき「ザ マイトル 薬用マスク ドライレスキュー」再限定発売！
あの「ヘパリン類似物質」と「プラセンタエキス」配合の薬用シートマスクが再登場
大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、先端皮膚科学研究に基づくエイジングケア※１ブランド「THE MYTOL（ザ マイトル）」より期間限定発売していた、日本初※２となる2つの薬用成分、「ヘパリン類似物質」と「プラセンタエキス」配合の薬用シートマスク「ザ マイトル 薬用マスク ドライレスキュー」（以下、本製品）を、ご好評につき、再度期間限定発売（2025年10月1日～2025年12月25日）いたします。
おとな乾燥による「しぼみ印象」に着目し、約5年の歳月をかけ、うるおいを急速チャージしながら、ハリ肌へ導く本商品を、2025年4月1日～6月3日までの期間限定発売したところ、非常にご好評いただき、複数の再販売希望をいただいた為、お客様のお声にお応えして、この度の再発売に至りました。
薬用保湿成分「ヘパリン類似物質」と、薬用美白※３成分「プラセンタエキス」の2つの薬用成分に加え、輪郭を引き上げながら密着できる伸縮形状の3層構造シートを採用。たっぷりの保湿美容液を角層すみずみまで浸透させ、肌全体にうるおいを届けます。
当社は、今後も年齢を重ねた肌の悩みに寄り添う製品開発を行うことで、ハリとうるおいに満ちた肌をサポートして参ります。
◇製品特長
・日本初※２となる2つの薬用成分を配合
薬用保湿成分「ヘパリン類似物質」と薬用美白※３成分「プラセンタエキス」を配合しました。
・おとな乾燥による「しぼみ印象」にアプローチ
肌の水分保持機能を高めながら、うるおいとハリに満ちた肌へ導きます。
・うるおいタンクの3層構造
保湿美容液約28mLを配合し、角層すみずみまで浸透させます。
・引き上げながら密着できる形状
伸縮性が高く、より密着感をたかめるためにの4つのカットラインがあるシートを採用。あごの部分で支え、ぐっと引き上げながら密着させることで、輪郭にもアプローチ。ぎゅっと引き締まった印象へと導きます。
・肌にうるおいを与えるこだわりの植物エキスを配合
キメを整え、透明感※3のある肌へ導きます。
・肌にやさしい使い心地
パッチテスト済み＊、アレルギーテスト済み＊で、無着色、アルコール（エタノール）フリー、シリコーン フリー、鉱物油フリーの製品です。
＊すべての方に皮膚刺激やアレルギーが起こらないというわけではありません。
※1 年齢に応じたお手入れのこと
※2 薬用保湿成分ヘパリン類似物質と薬用美白成分プラセンタエキスを配合したシートマスクとして
（先行技術調査およびMINTEL GNPDによる当社調べ 2024年11月）
※3 うるおってキメの整った状態
※4 整肌成分
※5 保湿成分
◇ 製品概要
◇ TAISHO BEAUTY ONLINE 『THE MYTOL』ブランドサイト
URL https://taisho-beauty.jp/shop/brand/MYTOL
◇お客様からのお問い合せ先
TAISHO BEAUTY ONLINE お客様センター
フリーダイヤル 0120-731-730 9：00～21：00（夏季休暇、年末年始除く）
URL https://taisho-beauty.jp/shop/contact/contact.aspx
本件に関するお問合わせ先
大正製薬株式会社 コーポレートコミュニケーション部
TEL：（03）3985-1111（代表）
