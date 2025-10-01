こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ABCテレビ】2025年度 セントラル・リーグ クライマックスシリーズ ファイナルステージ第1戦 地上波生中継決定！
虎バン主義を掲げるABCテレビは、プロ野球の頂点を決める『SMBC日本シリーズ2025』の進出をかけた大一番、「2025 JERA クライマックスシリーズ・セ ファイナルステージ」の第1戦を、2025年10月15日（水）に地上波にて生中継します。
セ・リーグの覇者・阪神タイガースが、ファーストステージを勝ち上がってきたチームを迎え撃つ本ステージ。アドバンテージを持つタイガースが、“アレ”を目指してスタートを切る重要な初戦です。ABCテレビはこの火ぶたを切る一戦をお届けします。
■放送概要
放送日時： １０月１５日(水) 午後６時１６分～８時５４分 生中継 （関西ローカル）
出演：
＜解説＞矢野燿大、糸井嘉男
＜実況＞北條瑛祐(ABCテレビアナウンサー)
＜リポーター＞高野純一(ABCテレビアナウンサー)
【番組公式HP/SNS】
HP： https://www.asahi.co.jp/tigers/
HP(虎バン主義。)： https://www.asahi.co.jp/toraban/
X： https://x.com/abc_toraban
Instagram： https://www.instagram.com/abc_toraban/
YouTube： https://www.youtube.com/c/toraban
