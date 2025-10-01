GiGO『BREAKING DOWN ハードパンチャー ARCADE』　「VSファイター」モードに10月1日（水）から初代フェザー級王者 YURAが登場！

株式会社BACKSTAGE

エンタメ×テクノロジーカンパニーの株式会社BACKSTAGE（本社：東京都港区、代表取締役：溝口勇児 、小澤昂大 以下、当社）は、当社が共同運営を行う、アミューズメント施設などを運営する株式会社GENDA GiGO Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：二宮一浩）と人気格闘技イベントBreaingDownがタッグを組んで企画したパンチングマシーン『BREAKING DOWN ハードパンチャー ARCADE』内の「VSファイター」モードに、2025年10月1日（水）から初代BreakingDownフェザー級王者のYURAが登場することをお知らせいたします。

「VSファイターモード」にはBreakingDownで活躍する選手が期間限定で登場し、選手によって必要なポイントやタイミングのスピードが異なるため、多彩なスタイルで対戦ができます。今回登場するのは、"BreakingDown最強"との呼び声も高いYURA選手。BreakingDown14で初代フェザー級のベルトを巻き、大阪大会で防衛も果たしたYURAとの対戦を『BREAKING DOWN ハードパンチャー ARCADE』でぜひお楽しみください。

『BREAKING DOWN ハードパンチャー ARCADE』は、GiGOとBreakingDownが共同企画した新しいパンチングマシーンで、BreakingDownの「No.1ハードパンチャー決定戦」で使用されるものと同じ筐体がGiGOグループのお店で楽しめます。パンチ力測定だけでなく「VSファイター」モードを搭載し、BreakingDownに出場する選手をパンチ力だけでなく「インパクト」や「タイミング」の要素を加えて倒す、エンタメ性の高いゲーム機です。

「VSファイター」YURA選手登場について

選手 ：YURA選手

登場期間 ：2025年10月1日（水）～11月30日（日）

登場モード：VSファイター

筐体情報

名称 ：BREAKING DOWN ハードパンチャー ARCADE

台数 ：200台

設置店舗：GiGOグループ店舗

https://tempo.gendagigo.jp/cts/BREAKING_DOWN-HardpancherAC/

格闘技イベント「BreakingDown」について

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。

登録者数345万人超え(2025年6月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。

■株式会社GENDA GiGO Entertainment概要

会社名 ：株式会社GENDA GiGO Entertainment

所在地 ：東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング 17階

設立 ：2004年4月

代表者 ：代表取締役社長 二宮一浩

事業概要：アミューズメント施設の企画・運営、飲食店施設の企画・運営、遊戯機器のレンタル

WEBサイト：https://www.gendagigo.jp/

■共同運営 株式会社BACKSTAGE概要

会社名 ：株式会社BACKSTAGE

所在地 ：〒105-0014 東京都港区芝2丁目2－12

設立 ：2022年4月

代表者 ：代表取締役 溝口勇児／小澤昂大 （共同）

事業概要：オリジナルプラットフォーム制作事業（アプリ制作・ライブ配信・クラウド

ファンディング）、ファンコミュニティ構築支援事業、専門家集団による

サポート事業

WEBサイト：https://backstage.inc/