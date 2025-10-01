JCB、海外のJCBカード会員様を対象とした巨大ガチャイベントを渋谷で開催

株式会社ジェーシービー

日本発唯一の国際カードブランド運営会社である株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長 ：二重 孝好) の海外業務を行う子会社、株式会社ジェーシービー・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長：陽川 勝樹）（以下、総称してJCB）は、海外で発行されたJCBカード会員様向けに体験型プロモーション「ここでしか回せない！渋谷限定・巨大ガチャイベント」を2025年11月30日まで実施いたします。

「ここでしか回せない！渋谷限定・巨大ガチャイベント」について

本イベントは、「日本をもっとお得に！もっと楽しく！」（MORE JAPAN）をキーワードに、訪日観光客に人気の渋谷エリアの会場（東急プラザ渋谷、渋谷PARCO、shibuya-san）にて開催され、海外のJCBカード会員様なら誰でも無料で体験いただけます。

参加者は、ガチャマシーンの写真を撮影し、SNSに「#morejcb」を付けて投稿することで、豪華景品が当たるチャンスを得られます。

景品には、東京メトロ全線が24時間乗り降り自由な「東京メトロ24時間券」や、渋谷の交差点を一望できる「CROSSING VIEW & ROOFTOP LOUNGE MAG8」の入場券など、東京観光を満喫できるアイテムをご用意しております。

また、日本における公共のゴミ箱が少ないことにより、訪日外国人の多くがゴミ処理に不便さを抱えている現状を踏まえ、本イベントでは参加者全員に「ゴミ袋付きの渋谷柄ポーチ」を配布いたします。イベントを通じて、訪日外国人の皆様に日本ならではの「ごみを持ち帰る文化」や「街をきれいに保つ意識」を共有いただきながら、渋谷の街をより快適に楽しんでいただけるよう努めてまいります。

JCBは、これからも、訪日外国人のお客様に向けて、日本を“「もっと（More）」お得に”、“「もっと（More）」楽しく”体験いただける機会を提供し、日本旅行において満足いただけるようなサービスや、特典の拡充を目指してまいります。

キャンペーン概要

MORE JAPAN with JCB について

JCBは、訪日される海外のJCBカード会員様に向けた新たなインバウンドブランディング施策「MORE JAPAN with JCB」を開始しました。

「MORE JAPAN with JCB」は、海外のJCBカード会員様に向けたJCBの利便性と利得性を象徴するブランドコンセプトです。空港でも、都市でも、地方でも、日本中あらゆる場所で使えるJCBカードは、訪日外国人の「食べたい」「行きたい」「感じたい」といった“もっと”の気持ちを叶える存在です。

JCBの訪日インバウンド優待の統一的な目印として、国内はもちろん、海外でのコミュニケーションも展開し、JCBブランドの認知向上と利用促進を図ります。

▶ プロモーション動画“MORE JAPAN with JCB”はこちら(https://youtu.be/RNM9jzZPHAE?si=Ko-xKtpxBEZ5wgKR)

海外のJCBカード会員様向け施策について

YouTubeのオフィシャルチャネル「JCB Global」や、「JCB Special Offers」を通しておトクな優待情報を複数言語で配信しています。

▶JCB Special Offersはこちら(https://www.specialoffers.jcb/en/)

※言語は英語、韓国語、タイ語、インドネシア語、ベトナム語、簡体字、繁体字のみ

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

