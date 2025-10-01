こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
宮崎大学とセブン銀行、「コンビニ証明書受取サービス」の提供を開始
～卒業証明書等をマルチコピー機で発行可能に～
国立大学法人宮崎大学（所在地：宮崎県宮崎市、学長：鮫島 浩）と、株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、「コンビニ証明書受取サービス」*1の提供に関して合意しました。これにより、宮崎大学の卒業生および在学生は、2025年10月下旬頃から、全国のセブン‐イレブンに設置されているマルチコピー機*2で卒業証明書・成績証明書・在籍証明書等の各種証明書類を受け取れるようになります。
「コンビニ証明書受取サービス」は、セブン銀行が提供するシステムを通じて、法人のお客さまが発行する各種証明書等を、個人のお客さまがセブン‐イレブンに設置されているマルチコピー機で受け取ることができるサービスです。
本サービス導入により、宮崎大学の卒業生・在学生は、大学からEメール等で届いたQRコードを全国のセブン‐イレブンのマルチコピー機にかざすだけで、申請から最短2日で各種証明書を受け取ることができます。また、大学においては、郵送等に伴う事務負担軽減に加え、印刷費・人件費の削減が期待できます。これにより、卒業生・在学生の利便性向上と、各種証明書発行に関わる大学事務の効率化を実現します。
*1・・・「コンビニ証明書受取サービス」については、web サイトをご覧ください。
*2・・・「マルチコピー機」未設置の店舗では取扱いがございません。
