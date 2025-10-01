Y′s×Traditional Weatherwear 2025-26 A/W 10月3日より発売

株式会社ヨウジヤマモト

Y’sと英国発「Traditional Weatherwear(トラディショナル ウェザーウェア)」のコラボレーション第２弾。

2025 S/Sのコラボレーションは大胆に「Y's」のロゴが配された赤と黒の傘を展開。

2025-26 A/WではTraditionalWeatherwear に、Y’sのエッセンスを加えたランダムなチェック柄のバンブー傘を展開します。



クラシカルで手に馴染む竹製の持ち手と、表情が異なるチェック柄の組み合わせが、上品で落ち着いた佇まいを演出。細部まで丁寧に仕立てられた一本は、実用性はもちろん、雨の日のスタイルにも美しく馴染みます。

Y's×Traditional Weather(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/collection/capsules-ys/ys-x-traditional-weatherwear/)

1974年にゴム引きコートからスタートしたMACKINTOSH（マッキントッシュ）のデイリーウェアブランド。英国の老舗アウターブランドマッキントッシュの高品質で実用的な部分は継承しつつ、今の英国を感じさせるモダンなデザインを採用したカジュアルウェアを展開しています。ブランド名が示す通り、英国特有の変わりやすい天候に対応した高品質なレインコートやアンブレラはブランドのベストセラーアイテムで、素材選びや細部にもこだわっています。

日本国内ストア(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-result/)発売日:2025年10月3日(金)

公式オンラインブティック(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/e/eYsxNE/)発売日:2025年10月3日(金)

ワイズは、1972年に山本耀司が手掛けた最初のブランドであり、それとともに、山本の服作りへの思想と哲学です。原点は、男性の服を女性が着るというコンセプトのもと時代に流されることのない価値観を持つ、自立した女性たちへの服作り。機能的で品位ある日常着。独自のカテゴリーの中、普遍的な価値観とユニークなパターンメイキングでつくられるワイズのクリエイション。カッティングとシルエットに拘り、素材の風合いを生かし、着ることによって生まれる人の身体と服の間にある空気感、分量感、バランスを大切に行われる服作り。哲学を受け継ぐ現在のアトリエチームの表現により、ブランドのアイデンティティ、機能的で質の高いプレタポルテを提案するコレクションを体現しています。

