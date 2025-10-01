SALONIA初「ホリデーギフトBOX」10月14日数量限定*発売 EMSリフトブラシ・収納ポーチ付き限定セット 特別な季節を彩る限定カラーのピンクも新登場

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ（本社:大阪市中央区）のミニマル美容家電ブランドSALONIA（サロニア）は、「サロニア EMSリフトブラシ ピンク ギフトBOX」・「サロニア EMSリフトブラシ 3Dケア ギフトBOX」・「サロニア EMSリフトブラシ ピンク」をECモールにて2025年10月14日（火）より数量限定*で発売します。また、「サロニア EMSリフトブラシ ピンク」を全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）にて 2025年11月中旬より順次発売します。

SALONIAは「EMSリフトブラシ」を2022年に発売し、独自のEMS周波数で頭皮・顔・全身の筋肉にアプローチできるという高機能でありながら、初心者の方でも手にとりやすい税込27,500円という価格の電気ブラシであることから、大変好評いただいています。

さらに、EMS刺激が170%にパワーアップした**「EMSリフトブラシ 3Dケア」（税込44,000円）が2024年に誕生し、より広く深く筋肉にアプローチできるようなりました。既存品のシンプルで使いやすいデザインや機能設計は変わらず、3Dフィットピンの本数を既存品の30本から34本に、 EMS刺激のレベルも5段階から8段階に増加したことにより、エイジングによる深い悩みを抱える顔のゆるみ***や肩周りのケアなどに1台で効果的にアプローチできる電気ブラシです。

両商品は贈り物としての需要も高いことから、今回、持ち運びに便利な収納ポーチ付きギフトBOXセットを数量限定でご用意しました。ギフトBOXはホログラム泊押し加工を施した高級感のあるデザイン。EMSリフトブラシはホリデーシーズンらしい「ピンク」の限定カラーで登場です。

* 無くなり次第終了

** 当社従来品（SAL22206SL)レベル5と本製品レベル8の比較（FACEモード）

*** ハリのない状態

商品特長

＜サロニア EMSリフトブラシ＞

・大小異なる低周波を独自に組み合わせた2種の周波数で、筋肉を効率よく刺激

・スカルプ・フェイス・ボディ3つのモードと5段階の刺激の強さ選択が可能

・人間工学に基づいたクッション性のある３Dフィットピンが、頭皮やフェイスラインのカーブに沿ってフィットすることで、電気刺激を深部*1まで届ける

・温感機能で肌をじんわり温めながらケア。IPX5防水設計*2でお風呂上がりの濡れた状態やスキンケア中にも使用可能

*1 筋肉まで

*2 完全防水ではございません。水の中に落としたり、水に沈めたり、流水を3分以上当て続けないでください。



商品詳細： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000529.000012002.html

＜サロニア EMSリフトブラシ 3Dケア＞

・届く深さの異なる3種の周波数をブレンドして届ける独自技術「3Dブレンドパルス*1」を採用し、筋肉により広く深いアプローチ

・スカルプ・フェイス・ボディ3つのモードと8段階の刺激の強さ選択で部位にあわせて、より細かなレベル調整が可能

・使用後、肌のハリが約182%にアップ*2し、ハリに満ちた美しい肌へ導く

・人間工学に基づいた3Dフィットピンが電気刺激を深部*3まで届け、温感機能により肌を温めながらケア

・ IPX7の完全防水*4により、お風呂の中でも使用可能

*1 3種のパルスの組み合わせのこと

*2 自社測定。25～40歳男女6人で試験を実施。以下の条件で商品を使用後、弾性を測定。条件：片側測定 FACEモード レベル３で2分30秒使用。グラフは平均値。当社従来品EMSリフトブラシ(SAL22206SL)の比較。使用環境(温度・湿度など)や個人差で効果は異なります。

*3 筋肉まで

*4 水中に沈めたり落としたり、シャワーをあてながら使用はしないでください。

また浴室などの高温多湿の環境での保管もしないでください。

商品詳細： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000707.000012002.html (https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000707.000012002.html)

SALONIAのEMSリフトブラシ一覧

商品概要

■サロニア EMSリフトブラシ ピンク ギフトBOX

内容物：サロニア EMSリフトブラシ（ピンク）、収納ポーチ、ギフトBOX

価格：28,600円（税込）

※オンラインストアのみ販売

■サロニア EMSリフトブラシ ピンク

価格：27,500円（税込）

※オンラインストア、全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）にて販売

■サロニア EMSリフトブラシ 3Dケア ギフトBOX

内容物：サロニア EMSリフトブラシ 3Dケア（ブラック）、収納ポーチ、お手入れクロス、ギフトBOX

価格：45,100円（税込）

※オンラインストアのみ販売

発売日／流通

2025年10月14日（火）より発売

ECモール（公式オンラインストア(https://andhabit.com/shop/pages/salonia) / Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/50A602A9-A40C-4E4C-96F5-53DC468BE1D1?ingress=0&visitId=699b2478-466b-41c4-9a64-0e7047e84443) / 楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/c/0000000125/) / Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/queensshop/salonia.html) / Qoo10(https://www.qoo10.jp/shop/BIRODE) ）

2025年11月中旬より順次発売：

全国のドン・キホーテにて順次発売（一部店舗除く）