3周波対応の高精度GNSSレシーバー「R2」を99,700円(税抜)で発売

株式会社マプリィ

株式会社マプリィ（本社：兵庫県丹波市、代表取締役：山口圭司）は、2025年10月1日、次世代GNSSレシーバー「R2」を発売します。本製品は従来モデル「R1」の後継機として、3周波対応により測位精度と安定性を大幅に向上しました。

R1から進化した「R2」の特徴

R2は従来モデル「R1」の後継機にあたり、ハンディLiDAR「mapry LA01-2」やiOSアプリ「mapry測量」「mapry林業」とシームレスに連動可能です。これにより、単体利用にとどまらず、mapry製品群との統合的なワークフローの中で、効率的かつ高精度なデータ取得を実現します。※iOSは16Pro以前の端末が対象です。

R2の主な特長は以下のとおりです。

- 3周波対応：従来より安定した測位が可能（L1+L2+L5）- FIX解の精度向上：厳しい環境下でも正確な位置情報を取得- マルチパス耐性強化：樹木や構造物の影響が大きい現場でも安定した測位

特に森林環境や、街中での施工管理など、反射や遮蔽物が多いフィールドにおいて性能を発揮します。

※対応衛星：BeiDou、Galileo、GNSS、GPS、QZSS

ユースケース

R2は、森林・測量・建設など幅広い現場で活用が可能です。

- 森林調査・資源量調査：施業地や境界の高精度測位- 施工・インフラ管理 ：現場での基準点測位、打設位置などの管理- 点検、調査や踏査時 ：現況位置や地物の高精度記録- 文化財調査や研究分野：森林科学・地形学・環境学などでの位置データ収集

これにより、従来よりも厳しい環境下での測量や解析が可能となり、より多様な現場での業務推進の強力なツールとなります。

価格

99,700円（税抜）

※ご利用には別途mapryアプリケーションが必要です。

新製品詳細説明会（ウェビナー）開催

R2の性能や活用例をより詳しくご紹介するため、オンライン説明会を下記日程で開催いたします。

- 2025年10月10日（金）16:30~17:00- 2025年10月17日（金）16:30~17:00

こちらのフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCuURZqMDY-n9k_ObiuZl4mp-qRSsc_OamUiiEklx5VxWHLw/viewform)より参加をお申し込みいただけます。ぜひお気軽にお申し込みください。

お問い合わせ

製品の詳細やデモの希望は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

https://mapry.co.jp/contact/

マプリィについて

マプリィは測量・林業・防災・農業・建設に関わる全ての方向けのサービスです。これまで測量機器費用負担や機器操作/解析が難しく、ハードルの高かった三次元データなどの取得、解析や活用を容易に行えるソリューションを提供しています。

■会社概要

社名 ： 株式会社マプリィ

所在地 ： 兵庫県丹波市春日町多田165番地（本社）

代表者 ： 代表取締役 山口 圭司

HP ： https://mapry.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@mapry.co.jp