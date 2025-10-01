【大阪エヴェッサ】大阪土産の定番「みるく饅頭 月化粧」とコラボ商品を発売

ヒューマンプランニング株式会社

大阪エヴェッサでは、10月4日(土)・5日(日)におおきにアリーナ舞洲で開催する「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON 開幕節 三遠ネオフェニックス戦」より、大阪府阪南市を拠点に和菓子の製造・販売を行う青木松風庵（本社：大阪府阪南市、代表取締役：青木一郎）とのコラボ商品「大阪エヴェッサ×みるく饅頭 月化粧」を発売することとなりましたので、お知らせします。

大阪エヴェッサ公式マスコット「まいどくん」がデザインされた限定パッケージで、観戦のお土産や贈り物に最適な一品です。

▼ 商品概要

○商品名：「大阪エヴェッサ×みるく饅頭 月化粧」

○内容量：1箱 6個入

○価格：1,200円（税込）

○お日持ち：70日

○販売期間：2025年10月4日(土)～

○販売場所：

大阪エヴェッサ ホームゲーム会場 グッズ売り場

公式オンラインショップ https://www.bleague-shop.jp/oe/

○商品紹介：

2秒に1個売れている大阪土産「みるく饅頭 月化粧」は、北海道産の2種類のいんげん豆をオリジナルブレンドした⽩餡に、ミルクの風味豊かな練乳と北海道産バターをたっぷり入れてしっとり焼き上げた和洋菓子。和と洋が見事に調和したなめらかな優しい味わいのみるく饅頭です。大阪エヴェッサのロゴや、まいどくんがデザインされたオシャレでかわいい包装です。

ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------

B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。

●代表取締役 ：磯村 英孝

●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋9階

●資本金 ：5,000万円

●URL ： https://hp.athuman.com/

ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------

「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。

●代表取締役 ： 佐藤 朋也

●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：12億9,900万円

●URL ： https://www.athuman.com