24時間365日AIマネジメントアシスタントが支援！経営実行支援プラットフォーム「TAKEAクリア」にAIチャット機能を新搭載

TAKE A株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：木村翔、以下「当社」）は、経営実行支援プラットフォーム「TAKEAクリア」に、自然な対話で目標管理を革新するAIチャット機能を新たに搭載したことを発表いたします。本機能により、複雑なダッシュボード操作や専門知識を必要とせず、「今月の進捗はどう？」といった自然な会話で、瞬時に必要な情報を取得できるようになりました。

AIチャット機能・プロダクト詳細はこちら(https://lp.takea.co.jp/takea_clearAI)

◆「TAKEAクリア」について

「TAKEAクリア」は、KGI達成から逆算された「勝てる組織の仕組み」を提供する経営実行支援プラットフォームです。企業の成長に伴い生まれる経営と現場の「断絶」を解消し、KGI（重要目標達成指標）の確実な達成を支援します。

解決する課題：KGI達成を妨げる「4つのサイロ化」

1. 戦略と実行のサイロ化

経営戦略が現場のタスクまで正しく紐づいておらず、最適なKPIが設定できない状態

2. 目標と行動のサイロ化

メンバーがKGIに貢献しない「見せかけのタスク」に追われ、無駄なコストが投下される状態

3. 進捗と実態のサイロ化

週次報告で上がる数字が実態と乖離し、問題発見が遅れる状態

4. 部門間のサイロ化

各部門の情報が分断され、全社横断での状況把握が不可能な状態

TAKEAクリアが実現する3つの価値

1. 徹底的な可視化

KGIから個人のタスクまでを完全に紐付け、経営のコックピットを実現

2. マネジメント支援の自動化

進捗遅延やリスクを自動検知＆アラート。管理職の「作業」を大幅削減

3. データに基づく改善サイクル

蓄積されたデータが、次期の戦略・目標設定の精度を飛躍的に向上

タレントマネジメントシステムとの根本的な違い

タレントマネジメントシステム

- 目的：年数回の「人事イベント」（評価・育成・配置）の効率化

- 利用頻度：年次・半期など期間限定

- 提供価値：人材の定着・育成（「守り」の人事施策）

TAKEAクリア

- 目的：日々の「KGI達成・経営実行」の実行力向上

- 利用頻度：毎日・週次の業務で継続利用

- 提供価値：業績向上・目標達成（「攻め」の経営実行）

タレントマネジメントが「人材管理」に焦点を当てる一方、TAKEAクリアは「経営目標の確実な達成」に完全特化した経営実行ツールです。

◆AIチャット機能の主要特徴

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TTq_O4NeOlI ]1）自然な対話で経営実行を支援

「複雑な分析も、会話するだけで瞬時に解決」

- 「今月の進捗はどう？」「チームの状況を教えて」など、自然な言葉で質問可能

- 経営判断に必要な情報を、会話するだけで瞬時に取得

- 質問から回答まで数秒で完了

2）24時間365日の経営実行監視

「AIが組織を見守り、重要な変化を即座に通知」

- KGIから個人目標まで、全階層の進捗を自動分析

- 戦略と実行の乖離、目標と行動の矛盾を自動検知

- 問題の早期発見により、手遅れになる前の先手対応を実現

3）文脈を理解した継続的な経営支援

「まるで優秀な経営参謀がそばにいるように」

- 過去の対話内容と経営状況を記憶し、文脈に沿った分析を提供

- 経営層の関心事や優先事項に応じた情報提供

- 組織の成功パターンを学習し、より精度の高い経営アドバイスを提供

4）KGI達成に特化したデータ統合

「経営実行に必要な全データと完全連携」

- 目標・チェックイン・1on1・アクション管理データと完全統合

- KGIと下位目標の乖離を自動検知し、目標設定の妥当性を評価

- 組織内データの完全保護を実現

◆活用シーン例

📊 経営層の朝の状況確認

経営者：「全社の状況を教えて」

AI：「現在のKGI達成率は78％で順調です。

ただし、営業部門の新規獲得数が目標の60％と遅れており、

残り2週間で注力が必要です。マーケティング部門との

連携強化をお勧めします。」

👥 管理職のチーム状況把握

管理職：「営業部の目標進捗のサマリーをまとめて」

AI：「営業部の状況をお伝えします。

・全体進捗：目標の72％（前週比+8％）

・個人別：田中さん85％、佐藤さん68％、山田さん45％

・課題：山田さんの進捗が大幅に遅れています。

新規開拓のアクションが2週間停滞しており、

月末着地は目標の50％程度と予想されます。」

管理職：「山田さんのアクション状況は？」

AI：「山田さんの状況です。

・設定アクション：新規テレアポ50件/週

・実績：過去2週間で計15件（目標の15％）

・1on1記録：先週「顧客リストの精査に時間がかかっている」

とコメントあり。リスト提供やアプローチ方法の

具体的サポートが必要かもしれません。」

📈 個人の着地予測と対策検討

管理職：「佐藤さんの目標着地想定は月末でどれくらいになる？」

AI：「佐藤さんの月末着地予測をお伝えします。

・現在進捗：68％

・過去4週間の平均進捗：週15％

・予測着地：83％（目標未達の可能性）

ただし、今週のチェックインで大型案件2件が

最終段階に入ったとの報告があります。

これらが成約すれば105％達成の見込みです。

念のため、案件の進捗確認をお勧めします。」

管理職：「佐藤さんの大型案件の詳細を教えて」

AI：「佐藤さんの大型案件の状況です。

・A社案件：契約金額500万円、今週プレゼン予定

・B社案件：契約金額300万円、来週最終決裁

両案件とも過去の1on1で「手応えあり」と報告されています。

成約確度を上げるため、上司同行や提案資料の

ブラッシュアップ支援を検討されてはいかがでしょうか。」

戦略と実行の乖離検知

経営者：「個人目標は達成されているのに、なぜ会社目標が未達なの？」

AI：「分析結果をお伝えします。営業チームの個人目標は90％達成していますが、

設定されたKPIが会社のKGIと連動していないことが判明しました。

具体的には、訪問件数は達成されていますが、受注単価が

想定を下回っています。」

🔍 メンバーの課題早期発見

管理職：「最近調子が悪そうなメンバーはいますか？」

AI：「注意が必要なメンバーをお伝えします。

・鈴木さん：過去2週間のチェックインで「調子が悪い」が続いています

・目標進捗は80％と順調ですが、自信度が先月の85％から60％に低下

・直近の1on1は3週間前で、業務負荷について相談したいとの

コメントがありました。今週中の面談をお勧めします。」

管理職：「鈴木さんの業務負荷の詳細は？」

AI：「鈴木さんの業務状況を分析しました。

・担当案件数：12件（チーム平均8件）

・今月の残業時間：45時間（先月比+20時間）

・アクション完了率：95％（高水準を維持）

高いパフォーマンスを維持していますが、負荷が限界に

近づいている可能性があります。案件の再配分や

サポート体制の検討が必要かもしれません。」

👥 部門間連携の最適化

管理職：「部門間の連携で問題はありますか？」

AI：「開発部門とマーケティング部門で優先順位の認識にズレがあります。

開発は機能追加を重視していますが、マーケティングは

既存機能の改善を求めています。来週の部門長会議で

調整されることをお勧めします。」

📋 1on1準備の効率化

管理職：「明日の田中さんとの1on1の準備をしたい」

AI：「田中さんとの1on1準備をサポートします。

【話すべきポイント】

・目標進捗85％と好調な点を評価

・新規開拓手法の成功事例を他メンバーに共有してもらう

・来月の目標設定について相談

【気になる点】

・先週のチェックインで「スキルアップしたい」とコメント

・過去3回の1on1で継続的にキャリア相談の希望あり

研修制度や新しい挑戦機会について話し合われることを

お勧めします。」

◆セキュリティ・プライバシー保護

🛡️ 組織内完結：すべてのデータが組織内で処理され、外部に送信されない

🛡️ 権限管理：役職や部署に応じた情報アクセス制御

🛡️ 暗号化通信：通信・保存データの完全暗号化

🛡️ コスト最適化：質問内容に応じた最適なAIモデルの自動選択

◆こんな経営課題を抱える企業様におすすめ

経営層の課題

KGIとKPIが連動していない：個人目標は達成しているが、会社の業績と連動していない

現場のリアルな状況が見えない：いつも後手の対応になってしまう

権限移譲を進めたいが任せきれない：結局マイクロマネジメントしてしまう

週次進捗報告会議に膨大な時間を消費：どれだけの時間と人件費を費やしているのか

組織の症状チェック

以下に3つ以上当てはまる場合は、経営実行支援が必要です：

□ 週次の進捗報告会議が、現状報告だけで終わっている

□ 週次の進捗報告会議のための準備・工数がかかっている

□ 現場のメンバーが、会社のKGI（経営目標）を正確に言えない

□ KGIと個人の目標が連動していない・連動しているか評価ができない

□ KGIに紐づいていない見せかけのタスクが発生している

□ 個人の目標は達成されているのに、なぜか会社の業績が伸びない

□ プレイングマネージャーが多忙で、部下の状況を把握しきれていない

□ 問題が発生してから、経営層が状況を把握するまでにタイムラグがある

□ 目標設定をしているが期初期末にしか目標に触れることがなく評価制度運用が形骸化している

□ 営業以外の部門が機能しているか判断できない（無駄なコスト投下している可能性がある）

◆TAKE A株式会社について

TAKE A株式会社は、「経営実行を支援し、組織の可能性を最大化する」をミッションに、KGI達成を阻む「見えない壁」を壊す経営実行支援プラットフォーム「TAKEAクリア」を開発・提供しています。経営と現場の「断絶」を解消し、組織の実行力向上を支援することで、企業の持続的成長を実現します。

◆本リリースに関するお問い合わせ

社名：TAKE A株式会社

本社所在地： 〒130-0022 東京都墨田区江東橋４丁目２７-１４楽天地ビル３Ｆ

設立：2024年8月16日

代表取締役：木村 翔

URL：https://takea.co.jp/

お問い合わせ先：master@takea.co.jp

事業内容：経営実行支援プラットフォームの開発・提供