マイクロRNAキットの世界市場2025年、グローバル市場規模（合成キット、分離キット）・分析レポートを発表
2025年10月1日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「マイクロRNAキットの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、マイクロRNAキットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
世界のマイクロRNAキット市場は2023年に数億ドル規模で評価され、2030年までにさらに拡大すると予測されています。予測期間中の年平均成長率も堅調に推移すると見込まれています。マイクロRNAキットは、合成や分離を可能にする製品群であり、研究機関や製薬・バイオ企業において重要な役割を果たしています。特に生命科学研究や創薬における需要の増加により、市場の成長が加速しています。
________________________________________
産業チェーンと市場特性
本市場は、研究機関向けと製薬・バイオ企業向けに二分され、用途ごとに「合成キット」と「分離キット」が利用されています。研究機関では基礎研究や発現解析に重点が置かれ、製薬・バイオ企業では創薬や臨床応用に直結する研究で活用されています。さらに、受託研究機関（CRO）やその他の学術関連組織も重要な顧客層を形成しています。
________________________________________
タイプ別・用途別分析
タイプ別では、合成キットが市場の中心を占め、分離キットも研究分野で広く利用されています。その他のキットとしては特殊用途向け製品も登場しており、ニッチ分野での需要を支えています。用途別では、研究機関と学術団体が最大の需要先であり、次いで製薬・バイオ企業が市場を牽引しています。また、CROは委託研究の拡大とともに市場での存在感を高めています。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州は、政府による研究投資や医療分野の需要増加を背景に堅調に成長しています。特に米国では研究助成金や民間投資が市場拡大を支えています。欧州では学術研究基盤の強さと規制環境の整備が成長を後押ししています。アジア太平洋地域では中国が最大の成長市場であり、国内需要、政策支援、製造能力の高さが市場拡大を牽引しています。日本や韓国も技術力を背景に存在感を発揮しており、インドや東南アジアでは新興市場として成長が期待されています。
________________________________________
主要企業の動向
市場を牽引する主要企業には、Thermo Fisher Scientific、Agilent、Sigma-Aldrich（Merck）、Qiagen、Bio-Rad、Promega、Funakoshi Co., Ltd.、BioVendor、Canopy Biosciences、Genecopoeia、GenoSensor、Takara Bio、Zymo Research、Biocat、LC Sciences、NanoString Technologies、Quanta BioSciences、Phalanx Biotech、FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporationなどが含まれます。
Thermo Fisher ScientificやQiagenは広範な製品ラインナップで世界市場をリードしています。Takara BioやFUJIFILM Wako Pure Chemical Corporationは日本市場で強い存在感を持ち、アジア市場の拡大に貢献しています。NanoString Technologiesは高度な解析技術で差別化を図っています。
________________________________________
技術革新と市場トレンド
マイクロRNAキット市場では、高感度かつ迅速な検出技術や自動化の進展が顕著です。特に次世代シーケンシングやデジタルPCRとの連携が進み、精度と効率性が大幅に向上しています。さらに、特許技術や独自プラットフォームを持つ企業が競争優位性を確立しています。医療分野での応用、例えば癌や神経疾患のバイオマーカー研究は、市場成長の大きな原動力となっています。
