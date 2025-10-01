こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
年内合格に強い京進の個別指導が、人気の文教地区 さいたま市の駅前複合施設内に新規出店！「京進の個別指導スクール・ワン 南与野教室」2025年11月10日開校
期間限定の入会キャンペーンを実施
国内外に学習塾を展開する株式会社京進は、2025年11月10日（月）さいたま市中央区に、「京進の個別指導スクール・ワン 南与野（みなみよの）教室」を開校いたします。教室はJR南与野駅前にある、駅前複合施設「Kaya-Machi」内、10月オープンの新エリアにあります。
さいたま市は生活利便性や居住環境の良さから人口が増加し続けています。特に0～14歳までの転入超過が全国2位（住民基本台帳人口移動報告 2024年結果）となっており、近年人気が高まっている街です。中央区に位置するJR南与野駅は、都心へのアクセスが良好で、埼玉大学の最寄り駅で文教地区であり、商業施設や公園も多く、子育て世帯からの評価も高まっています。地域の教育ニーズも高いことから、この度、当社が個別指導の教室の開校を決定しました。
南与野教室では開校を記念して、2025年11月10日（月）から2026年1月31日（土）までにご入会の方限定で、入会金無料やQUOカードPay進呈などのキャンペーンを実施します（※概要欄参照）。
スクール・ワンの注目ポイント
独自ツールを使った“褒める指導” やる気を引き出し、学力を伸ばす指導
早期合格！近年、首都圏でも広がっている“年内大学合格”に強い
総合型選抜・学校推薦型選抜で大学合格を先取り。2025年度大学年内合格、11年連続2,000名突破！
主要5科目を効率よく学べる「中学生5科パック」
成績アップ報告が続々。ひとりひとりのパターンに合わせて個別指導塾で5科目受講
中学受験対策から基礎学力の育成・進級の準備まで小学生の学びをサポート楽しく学習の基礎を築くコースやオプション講座など、塾が初めてでも安心の個別指導
京進は、これからも子どもたちの夢や目標を実現するためにひとりひとりに寄り添った学習サービスを提供し続けてまいります。
【新規開校教室 概要】
■教室名：京進の個別指導スクール・ワン 南与野教室
■開校日：2025年11月10日（月）
■住 所：埼玉県さいたま市中央区鈴谷二丁目1220-3
■電話番号：0120-509-296（スクール・ワン本部 ※開校日まで）
■アクセス：JR埼京線「南与野駅」西口 徒歩3分、Kaya-Machi 2階
■詳細：https://kysn.jp/s1news_03251001
＜開校ご入会キャンペーン ※南与野教室限定＞ ※短期コースは適応外
対象：2025年11月10日（月）～2026年1月31日（土）にご入会の方
特典：①入会金無料（通常は税込22,000円）
②2026年1月までの授業料が無料（週2コマ分まで無料、通常授業のみ）
③友人同士・兄弟姉妹と同時入会でQuoカードPay5,000円分プレゼント
【京進の個別指導スクール・ワンについて】https://s1.kyoshin.co.jp/
京進の個別指導スクール・ワンは、国内外に233教室（2025年5月31日時点）を展開し、小学生から高校生を対象にした先生1：生徒2の個別指導塾です。目標や目的に合ったオーダーメイドカリキュラムでの学習が可能です。
＜合格実績＞ https://s1.kyoshin.co.jp/result/
＜合格体験記＞ https://s1.kyoshin.co.jp/voice/
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
