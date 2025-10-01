【FRONTIER】新ブランド「FREX∀R」誕生！美と性能、安心を兼ね備えた革新的なラインナップ ― すべてのユーザーに、新たな驚きを。
インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は2025年10月1日にBTOパソコンの新ブランド「FREX∀R（フレクサー）」を立ち上げ、第一弾として、ゲーミングデスクトップパソコン（以下、PC）４２機種を新発売します。
「FREX∀R」は、高性能パーツによる安定性と信頼性に加え、標準3年保証と手厚いサポートで安心を提供。
従来の「ゲーム専用機」という枠を超え、“異次元の楽しさ”を切り拓くブランドとして多様なエンターテインメント体験を支えます。
▼ FREX∀R（フレクサー）について詳細はこちら
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejFREXAR/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330856&id=bodyimage1】
■ブランドコンセプト
すべてのユーザーに、新たな驚きを。
新ブランド「FREX∀R（フレクサー）」のコンセプトは、「異次元の楽しさ、無限の可能性。」
「∀」は “すべての” を意味します。
FREX∀Rは、“すべての”ユーザーに寄り添い、新しいアイデアを取り入れながら進化を目指します。
変化するテクノロジーと幅広いニーズや期待に応え、革新的な製品を生み出し続けます。
■特徴
FREX∀Rは、高性能パーツとオリジナル設計により信頼性を実現。さらに標準3年保証と手厚いサポートを備え、安心して長く使える次世代ゲーミングPCブランドです。
【１】 高性能・高品質パーツの採用
・高品質なゲーミングマザーボードを採用（例：ATXモデル：MSI製、M-ATXモデル：ASUS製）
・冷却システムは静音性と冷却性能に優れた「FREX∀Rオリジナル水冷」を標準搭載（空冷選択なし）
・大型VGA搭載時には「FREX∀RオリジナルVGAホルダー」を標準装備
【２】 安心の保証体制
・標準3年保証
・保証期間中、年1回の無料点検サービスを実施（最大3回／往復送料はお客様負担）
・購入から3カ月以内に故障が発生した場合は、新品と交換対応
【３】 柔軟なアップグレードサポート
・購入後1年間は、アップグレード作業代が無料（部品代・往復送料はお客様負担、データ保証は対象外）
■製品ラインナップ
新ブランド「FREX∀R」第一弾は、スタイリッシュで統一されたデザインを備えた2シリーズを展開します。
＜製品特徴＞
【１】 デザインの統一感
・流線型を基調とした斬新なフォルム
・シンプルでありながら存在感を放つ外観
・ブラックとホワイトの2色を用意
・ケースカラーに合わせ、VGA・電源ケーブル・水冷ファンなどパーツのカラーも統一
【２】 シリーズ展開
両シリーズともに、ブラック／ホワイトの2色展開でご提供いたします。
（1） Zシリーズ（幅 約230mm × 高さ 約502mm × 奥行 約457mm）
本格的にゲームや映像制作に取り組むユーザーに適したモデル。
（2） Xシリーズ（幅 約235mm × 高さ 約366mm × 奥行 約467mm）
初めてのゲーミングPCとして、また省スペース環境での利用にも最適。コンパクトながら高性能を実現。
※購入特典としてオリジナル「記念タンブラー」をプレゼント。（無くなり次第終了）
■ポップアップイベント開催のお知らせ
新ブランドを体験していただく場として、10月1日（水）～10月5日（日）まで、渋谷にてポップアップイベントを開催中です。
新ブランドFREX∀Rの製品を実際にご覧いただき、体験いただける機会となっておりますので、ぜひお立ち寄りください。
【イベント名称】 渋谷ゲーミングぱーてぃチュウ
（詳細： https://www.frontier-direct.jp/direct/pages/event_202510.aspx ）
配信元企業：インバースネット株式会社
「FREX∀R」は、高性能パーツによる安定性と信頼性に加え、標準3年保証と手厚いサポートで安心を提供。
従来の「ゲーム専用機」という枠を超え、“異次元の楽しさ”を切り拓くブランドとして多様なエンターテインメント体験を支えます。
▼ FREX∀R（フレクサー）について詳細はこちら
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejFREXAR/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330856&id=bodyimage1】
■ブランドコンセプト
すべてのユーザーに、新たな驚きを。
新ブランド「FREX∀R（フレクサー）」のコンセプトは、「異次元の楽しさ、無限の可能性。」
「∀」は “すべての” を意味します。
FREX∀Rは、“すべての”ユーザーに寄り添い、新しいアイデアを取り入れながら進化を目指します。
変化するテクノロジーと幅広いニーズや期待に応え、革新的な製品を生み出し続けます。
■特徴
FREX∀Rは、高性能パーツとオリジナル設計により信頼性を実現。さらに標準3年保証と手厚いサポートを備え、安心して長く使える次世代ゲーミングPCブランドです。
【１】 高性能・高品質パーツの採用
・高品質なゲーミングマザーボードを採用（例：ATXモデル：MSI製、M-ATXモデル：ASUS製）
・冷却システムは静音性と冷却性能に優れた「FREX∀Rオリジナル水冷」を標準搭載（空冷選択なし）
・大型VGA搭載時には「FREX∀RオリジナルVGAホルダー」を標準装備
【２】 安心の保証体制
・標準3年保証
・保証期間中、年1回の無料点検サービスを実施（最大3回／往復送料はお客様負担）
・購入から3カ月以内に故障が発生した場合は、新品と交換対応
【３】 柔軟なアップグレードサポート
・購入後1年間は、アップグレード作業代が無料（部品代・往復送料はお客様負担、データ保証は対象外）
■製品ラインナップ
新ブランド「FREX∀R」第一弾は、スタイリッシュで統一されたデザインを備えた2シリーズを展開します。
＜製品特徴＞
【１】 デザインの統一感
・流線型を基調とした斬新なフォルム
・シンプルでありながら存在感を放つ外観
・ブラックとホワイトの2色を用意
・ケースカラーに合わせ、VGA・電源ケーブル・水冷ファンなどパーツのカラーも統一
【２】 シリーズ展開
両シリーズともに、ブラック／ホワイトの2色展開でご提供いたします。
（1） Zシリーズ（幅 約230mm × 高さ 約502mm × 奥行 約457mm）
本格的にゲームや映像制作に取り組むユーザーに適したモデル。
（2） Xシリーズ（幅 約235mm × 高さ 約366mm × 奥行 約467mm）
初めてのゲーミングPCとして、また省スペース環境での利用にも最適。コンパクトながら高性能を実現。
※購入特典としてオリジナル「記念タンブラー」をプレゼント。（無くなり次第終了）
■ポップアップイベント開催のお知らせ
新ブランドを体験していただく場として、10月1日（水）～10月5日（日）まで、渋谷にてポップアップイベントを開催中です。
新ブランドFREX∀Rの製品を実際にご覧いただき、体験いただける機会となっておりますので、ぜひお立ち寄りください。
【イベント名称】 渋谷ゲーミングぱーてぃチュウ
（詳細： https://www.frontier-direct.jp/direct/pages/event_202510.aspx ）
配信元企業：インバースネット株式会社
プレスリリース詳細へ