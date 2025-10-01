JCBオリジナルシリーズ新規入会者キャンペーン第2弾「スマホ決済利用で20％キャッシュバックキャンペーン」実施

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、2025年10月1日（水）から2026年1月12日（月）の間、「JCBオリジナルシリーズ新規入会者限定スマホ決済利用で20％キャッシュバックキャンペーン」を実施します。

10月1日（水）からJCBオリジナルシリーズ新規入会者キャンペーンを複数同時に開始いたします。このキャンペーンはその第2弾です。お得なこの期間に是非JCBオリジナルシリーズにご入会ください。

▶キャンペーン詳細はこちら(https://www.jcb.co.jp/promotion/pop_nyukai/20cb2510/)

▶その他のキャンペーン、カードのご入会はこちら(https://www.jcb.co.jp/promotion/ordercard/os_matome/?13230353150100&tk_id=cojp_osmpsp_etc_2016h_os0902&utm_medium=etc__os_j&utm_source=os___j&utm_term=h_os0902__etc__j)

キャンペーンについて

「JCBオリジナルシリーズ」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1266_1_272e2d5437f15b979914304facb71749.jpg?v=202510010156 ]

JCBオリジナルシリーズはJCBが発行するクレジットカードで、ネットショッピングやコンビニエンスストアなどの「JCBオリジナルシリーズパートナー」対象店舗で利用すると、ポイントが通常より貯まり、おトクに買い物を楽しめます。海外でのショッピングご利用分はポイントが2倍となり（一部カードを除く）、海外旅行傷害保険も付帯しています。さらに、一部カードを対象に、世界1,700ヵ所以上の空港ラウンジ等を無料で利用できるプライオリティ・パスのサービスを提供しています。

▶「JCBオリジナルシリーズ」について詳しくはこちら(https://www.jcb.co.jp/promotion/ordercard/os_matome/?13230353150100&tk_id=cojp_osmpsp_etc_2016h_os0902&utm_medium=etc__os_j&utm_source=os___j&utm_term=h_os0902__etc__j)

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1266-10ebe2555fb0e6bad28ccb05d7e22b37.pdf