海事シミュレーター調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2025-2031
海事訓練に不可欠な存在──海事シミュレーター
海事シミュレーターは、現実の海事環境や運航を再現するために設計された専門的な訓練ツールである。船員や港湾オペレーター、海軍部隊などが、実際の運航に伴うリスクやコストを負うことなく、さまざまな海上シナリオでの航行・管理・対応を実践できる。総じて、マリタイムシミュレーターは現代の海事訓練において不可欠な存在であり、高度に規制された要求の厳しい海事環境で必要なスキルを習得するための、安全かつコスト効率に優れたスケーラブルな手段を提供する。
「安全と熟練を可視化する」――海事シミュレーターが変える訓練の常識
海事シミュレーターは、現実の海象・気象・水理・交通流・機関挙動を統合再現する訓練基盤であり、ブリッジ操船、エンジンルーム、貨物・バラスト、VTS、DP、ECDIS、タグ・アイス航行、港湾オペレーションまでを網羅する統合プラットフォームである。実海域での高リスク・高コストを回避しつつ、STCWやIMO要件に準拠した能力ベース訓練を反復可能にし、データに基づく技能評価を実現する。デジタルツイン化により船隊・港湾設備の固有仕様を反映でき、実機連携のHIL（Hardware-in-the-Loop）やシナリオの自動生成を通じて、訓練の再現性と拡張性を同時に高める特性を持つ。
「規制・脱炭素・自律化」――市場ダイナミクスが描く新潮流
市場は、規制順守の高度化、代替燃料運用の広がり、港湾デジタル化、自律運航（MASS）への準備という複合要因で動く。政府・海事当局や保険・級協会の要件強化、海運・造船各社の年報に見られる人材育成投資の拡大が追い風となり、遠隔・クラウド訓練やマルチサイト統合運用が加速する。LP Information（2025年版）でも拡大基調が示され、証券リサーチは大型船・特殊船、港湾自動化、洋上風力の拡大が高度訓練需要を押し上げると整理する。地政学リスク対応、非常時行動、サイバー演習のニーズも顕在化し、シミュレーターの適用領域は訓練から運用前検証・安全監査へと広がる。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル海事シミュレーター市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/200102/maritime-simulator）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.9%で、2031年までにグローバル海事シミュレーター市場規模は4.4億米ドルに達すると予測されている。
図. 海事シミュレーター世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330821&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330821&id=bodyimage2】
図. 世界の海事シミュレーター市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、海事シミュレーターの世界的な主要製造業者には、Wartsila、Furuno、Kongsberg Digital、Rheinmetall、VSTEP B.V.、Japan Marine Science、PC Maritime、Poseidon Simulation、ARI Simulation、Virtual Marine Technologyなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約78.0%の市場シェアを持っていた。
