「ABEMA」で中央競馬の全レース中継を視聴することができる「ABEMA de グリーンチャンネル」の提供を10月より開始

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、中央競馬の専門チャンネル「グリーンチャンネル」のコンテンツが視聴可能となる新プラン、「ABEMA de グリーンチャンネル」の提供を、10月1日（水）より新たに開始することをお知らせいたします。この新プランでは、「グリーンチャンネル」で放送・配信されている日本中央競馬会（以下、JRA）が主催する全レース中継や関連コンテンツを「ABEMA」にて視聴することが可能になります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XTJxSV_vuHA ]

「ABEMA」ではこれまでメジャーリーグベースボール（MLB）や海外サッカーのほか、日本代表戦、大相撲、K-1やプロレスといった格闘技など、マイナースポーツからメジャースポーツまで、様々なスポーツの生中継を実施してまいりました。近年、各種競技における海外での日本人選手の目覚ましい活躍などを受け、国内外のスポーツコンテンツへの注目が高まっております。そのようなスポーツへの熱量の高まりを受け、「ABEMA」ではより多くのみなさまにより多様なスポーツコンテンツをいつでもどこでも手軽に楽しんでいただけることを目指し、2024年2月より「ABEMA de DAZN」や「ABEMA de WOWSPO（商品名：WOWSPO）」、「ABEMA de J SPORTS」の提供を順次開始いたしました。

このたび提供する 「ABEMA de グリーンチャンネル」では月額1,100円（税込）で、JRA主催の全レース生中継をはじめ、レース出走前のパドックや調教映像、その他関連番組を「ABEMA」にて視聴することが可能になります。

見逃し配信や追っかけ再生にも対応しており、最長2週間遡って視聴することが可能。また「ABEMA」が誇る高水準の映像品質でスマートフォンやタブレットのアプリ、PC、さらにテレビの大画面でも白熱したレース映像をはじめ、各種コンテンツを「ABEMA」ならいつでもどこでも快適に視聴することができます。

10月は19日（日）に京都競馬場で行われる3歳牝馬三冠レースの最終戦、「秋華賞（GI）」や26日（日）に行われる皐月賞、日本ダービーに続くクラシック三冠レースの最終戦、「菊花賞（GI）」をはじめ、注目のレースの数々を生中継でお届けいたします。

■「ABEMA de グリーンチャンネル」概要

視聴ページはこちら(https://abema.tv/service/greenchannel)

・主な視聴コンテンツ

「グリーンチャンネル」にて放送・配信される

JRA主催の全レース中継／出走前のパドック、調教映像／その他関連番組