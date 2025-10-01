こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【TVer】メ～テレ主催「ドデ祭2025」に『おぎやはぎのハピキャン』と共同ブース出展決定
サイン入りアクリルスタンドやコラボランタンなど限定グッズプレゼントも
さらに、TVerで過去作2本を期間限定で配信開始！
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、メ～テレほかで放送中のアウトドア・ドキュメント・バラエティ番組『おぎやはぎのハピキャン』と共同で、2025年10月18日（土）・19日（日）に愛知県名古屋市で開催される「ドデ祭2025」にブースを出展します。
「ドデ祭2025」はメ～テレ本社屋および隣接するお寺・東別院の境内の2会場で開催されるイベントで、メ～テレの番組出演者が登場するステージイベントや、スタジオでのアナウンサー体験、お祭りの定番の縁日、お寺での音楽ライブなど、楽しいコンテンツが盛りだくさん。さらに今年は「ご近所コラボで地元をもっと楽しく！」のテーマのもと、テレビ局の垣根を越え、テレビ愛知「あたりま縁日」と初コラボすることも発表され、話題となっています。
TVerと『おぎやはぎのハピキャン』がタッグを組んだ本ブースでは、番組MCを務めるおぎやはぎのサイン入りアクリルスタンドや、「TVer×ハピキャン」コラボランタンやステッカーなど、ここでしか手に入らないオリジナルグッズが当たる抽選会をご用意しています。さらに、お子様連れでもお楽しみいただける『おぎやはぎのハピキャン』コラボぬりえブースも展開し、番組の世界観を存分にお楽しみいただけます。
またTVerでは「ドデ祭」の開催に合わせ、『おぎやはぎのハピキャン』の過去作の中から「キャンプ大賞2025・前編」「キャンプ大賞2025・後編」の2本を期間限定で配信します。日本を席巻したキャンプブーム。2024年もあっと驚くギアやアイテム、魅力的なキャンプ場などが続々登場し話題となりました。こうした盛り上がりを受けて、ハピキャン編集部が、キャンプに精通する有識者とともに2024年を象徴するギアやサービスをランク付けしたベスト20を発表します。
■TVer配信情報
【配信タイトル】
・キャンプ大賞2025・前編20位～11位（2025年3月27日放送）
・キャンプ大賞2025・後編10位～1位（2025年4月3日放送）
【配信期間】
2025年10月1日（水）～2025年10月19日（日）
※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【配信ページ】
https://tver.app/4q1WBRE
■コラボブース出展情報
【イベント名・開催日時】
「ドデ祭 2025」
10月18日（土）・10月19日（日）各日10:00～19:30
【会場】
メ～テレ本社屋・東別院境内
【ブース内容】
おぎやはぎのサイン入りアクリルスタンドや、「TVer×ハピキャン」コラボランタンやステッカーが当たる抽選会。『おぎやはぎのハピキャン』コラボぬりえブースも実施。
【イベント公式サイト】
https://www.nagoyatv.com/dodematsuri/
■『おぎやはぎのハピキャン』番組情報
メ～テレで毎週木曜24時20分から放送中の『おぎやはぎのハピキャン』は、おぎやはぎがハッピーな仲間と一緒にキャンプを体験するアウトドア・ドキュメント・バラエティ。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
