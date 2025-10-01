こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【企業と社会をつなぐ】セクターを超えたLGBTQ施策の協働事例を紹介 ～10月15日（水）に「協働に関するプログラム説明会」を開催～
認定NPO法人虹色ダイバーシティ（所在地：大阪市北区、理事長：村木 真紀、以下「虹色ダイバーシティ」）は、2025年10月15日（水）に、企業のLGBTQ施策ご担当者を対象とした「協働に関するプログラム説明会」をオンラインで開催します。
虹色ダイバーシティは、調査研究や社会教育・LGBTQセンターの運営など、当事者やその周囲の人々の課題に根差した取り組みを基に、幅広い企業との協働を通じてセクターを超えた広がりを実現し、「SOGIによる格差のない社会」に向けたインパクトを生み出してきました。
本説明会では、これまでの企業との協働により実現した多彩なプロジェクトや、それらを通じた社会的インパクトについて、３社の事例をご紹介するとともに、来年度の協賛メニューについてご説明します。
LGBTQに関する取り組みおよびダイバーシティ推進に携わる多くの企業の皆さまのご参加をお待ちしております。
▼参加のお申し込み
https://forms.gle/BvYLqjWM5EzFRfTH7
※申込締切：10月14日(火)まで
ご紹介する協働事例
本件に関するお問合わせ先
認定NPO法人虹色ダイバーシティ 井上（広報担当）
MAIL：staff@nijiirodiversity.jp
TEL：06-7507-2778
関連リンク
プライドセンター大阪
https://pridecenter.jp/
＜本件に関する問い合わせ先＞
本件に関するお問合わせ先
関連リンク
