【企業と社会をつなぐ】セクターを超えたLGBTQ施策の協働事例を紹介 ～10月15日（水）に「協働に関するプログラム説明会」を開催～

天井には性的マイノリティの象徴である6色の虹が描かれており、訪れる人の心が癒される明るい空間を演出しています。





PwC Japanグループ様の発信力やリソースと、私たちの現場の知見を掛け合わせることで、幅広い方々に学びや気づきを届けられました。



⚫︎株式会社神戸製鋼所「KOBELCO×LGBT ALLY―レインボーフラッグでコベルコ神戸スティーラーズを応援しよう―」より多くの方にLGBTQについて知っていただく機会として、ラグビーの聖地である花園ラグビー場をレインボーに彩り、社会に広くインパクトのある取り組みを進めました。本取り組みは、私たちが運営している常設のLGBTQセンター「プライドセンター大阪」への協賛をきっかけに実現しました。⚫︎積水ハウス株式会社⚫︎PwC Japanグループ以上のような確かな取り組みと実績をもとに、貴社のLGBTQ施策の発展に向けて、弊団体が貢献できますと幸いです。開催概要日時：2025年10月15日（水）12:00～13:00形式：オンライン（Zoom）※アーカイブ配信も予定しています。対象：DEI担当者、サステナビリティ担当者、CSR部門など、企業のLGBTQ施策の担当者内容：これまでの協働事例のご紹介、来年度の協賛メニューの説明参加費：無料◎虹色ダイバーシティについて虹色ダイバーシティは、性のあり方による格差のない社会づくりをめざして、調査研究・社会教育・LGBTQセンター運営を行っている認定NPO法人です。調査研究・社会教育・LGBTQセンター運営を通じて、職場・学校・地域など、日常生活におけるLGBTQ当事者や周囲の人々の生きづらさを解消し、SOGIによる格差のない社会の実現をめざして活動しています。虹色ダイバーシティは認定NPO法人のため、税制優遇を受けられる場合があります。詳しくはお問合せください。ウェブサイト：https://nijiirodiversity.jp/◎プライドセンター大阪についてプライドセンター大阪は、2022年4月に大阪市北区に開設された大阪で初めての常設のLGBTQセンターです。LGBTQセンターとは、性的マイノリティやその周囲の人の居場所や相談先、性的マイノリティに関する情報発信などを行う拠点のことです。オープンして3年半が経過し、乳幼児から70代まで、国内外から4,500名以上の方が訪れています。ウェブサイト：https://pridecenter.jp/◎LGBTQとはレズビアン（Lesbian）、ゲイ（Gay）、バイセクシュアル（Bisexual）、トランスジェンダー（Transgender）、クィア（Queer、非典型的な性のあり方すべてを指す）あるいはクエスチョニング（Questioning、特定のあり方に決めない、というあり方）の頭文字で、性的マイノリティの総称として使われている言葉です。◎SOGI（ソジ）とはSexual Orientation（好きになる相手の性別、性的指向）、Gender Identity（性別に関するアイデンティティ、性自認）の頭文字で、マイノリティ（少数者）かマジョリティ（多数者）を問わず、すべての人に関わりがあります。＜本件に関する問い合わせ先＞認定NPO法人虹色ダイバーシティ 井上（広報担当）MAIL：staff@nijiirodiversity.jpTEL：06-7507-2778※このリリースは虹色PRパートナーが配信しています。■虹色PRパートナーについて虹色PRパートナーは、認定NPO法人虹色ダイバーシティと株式会社プラップジャパンによる共同プロジェクトです。LGBTQ等の性的マイノリティとその家族、アライの尊厳と権利を守り、誰ひとり取り残さない社会の実現のために、調査研究・講演・研修・コンサルティング・LGBTQセンター運営などを行う虹色ダイバーシティと、広報・PRの支援・コンサルティング事業を通して社会・文化の発展に寄与するプラップジャパンの強みを生かし、様々な企業や団体の、LGBTQ等の性的マイノリティに関する活動を支援しています。