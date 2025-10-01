『異郷の爪塗り見習い』アニメ化決定！！最新コミックス６巻はシリーズ初のセミカラー版で10月3日(金)発売！／PASH! コミックス

株式会社主婦と生活社

PASH!コミックス『異郷の爪塗り見習い』（著：まるかわ／主婦と生活社）のアニメ化が決定！！

待望の最新コミックス６巻が2025年10月3日（金）に発売！

●『異郷の爪塗り見習い』シリーズ イントロダクション

ジェルネイルが趣味の会社員・佐原啓子（サーラ）が飛ばされた先は、

爪で魔法を使う世界。

そこでは爪に魔法の素材をペイントする

「爪塗り」と呼ばれる者たちが活躍していた！

成り行きで爪塗り見習いになったサーラが、

癖の強い最強魔法使い・ロッコはじめ、

魔法使いの弟子・ホオ、爪塗りの師匠・リドたちとの毎日を通して、

爪塗りとして異世界を歩む、お仕事ファンタジー。

●『異郷の爪塗り見習い』第６巻は10/3（金）セミカラー版で発売！

待望のコミックス第６巻は、シリーズ初となるセミカラー版で登場。

今までは電子限定だったカラーページを、紙書籍でもそのまま収録！

色鮮やかな『異郷の爪塗り見習い』の世界を、ぜひ紙書籍でもお手元にお迎えください！

《６巻あらすじ》

「精霊の花嫁」ヒルクと出会ったサーラ。

結婚式に向けて新しい飾り爪を作ろうとするが…？

《書誌情報》

『異郷の爪塗り見習い６』

本体価格：800円（＋税）

判型：B6

ISBN：978-4-391-16609-5

著：まるかわ

発行所：株式会社主婦と生活社

Amazon購入ページはこちら :https://amzn.to/4fSwoQL

●PASH!コミックス『異郷の爪塗り見習い』１～５巻好評発売中

公式サイト 連載ページはこちら :https://comicpash.jp/series/f561e0bea9c9e

(C)まるかわ（PASH!コミックス／主婦と生活社刊）

●関連情報

◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo

https://comicpash.jp/

◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）

@pashcomics(https://x.com/pashcomics)

◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア

https://www.amazon.co.jp/pash_series

