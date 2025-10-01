『異郷の爪塗り見習い』アニメ化決定！！最新コミックス６巻はシリーズ初のセミカラー版で10月3日(金)発売！／PASH! コミックス
PASH!コミックス『異郷の爪塗り見習い』（著：まるかわ／主婦と生活社）のアニメ化が決定！！
待望の最新コミックス６巻が2025年10月3日（金）に発売！
●『異郷の爪塗り見習い』シリーズ イントロダクション
ジェルネイルが趣味の会社員・佐原啓子（サーラ）が飛ばされた先は、
爪で魔法を使う世界。
そこでは爪に魔法の素材をペイントする
「爪塗り」と呼ばれる者たちが活躍していた！
成り行きで爪塗り見習いになったサーラが、
癖の強い最強魔法使い・ロッコはじめ、
魔法使いの弟子・ホオ、爪塗りの師匠・リドたちとの毎日を通して、
爪塗りとして異世界を歩む、お仕事ファンタジー。
●『異郷の爪塗り見習い』第６巻は10/3（金）セミカラー版で発売！
待望のコミックス第６巻は、シリーズ初となるセミカラー版で登場。
今までは電子限定だったカラーページを、紙書籍でもそのまま収録！
色鮮やかな『異郷の爪塗り見習い』の世界を、ぜひ紙書籍でもお手元にお迎えください！
《６巻あらすじ》
「精霊の花嫁」ヒルクと出会ったサーラ。
結婚式に向けて新しい飾り爪を作ろうとするが…？
《書誌情報》
『異郷の爪塗り見習い６』
本体価格：800円（＋税）
判型：B6
ISBN：978-4-391-16609-5
著：まるかわ
発行所：株式会社主婦と生活社
Amazon購入ページはこちら :
https://amzn.to/4fSwoQL
●PASH!コミックス『異郷の爪塗り見習い』１～５巻好評発売中
公式サイト 連載ページはこちら :
https://comicpash.jp/series/f561e0bea9c9e
(C)まるかわ（PASH!コミックス／主婦と生活社刊）
●関連情報
◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo
https://comicpash.jp/
◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）
@pashcomics(https://x.com/pashcomics)
◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア
https://www.amazon.co.jp/pash_series
【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】
主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口
電話：03-3563-5315
E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp
※アドレスの★を＠に変えて送ってください