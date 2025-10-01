『異郷の爪塗り見習い』アニメ化決定！！最新コミックス６巻はシリーズ初のセミカラー版で10月3日(金)発売！／PASH! コミックス

株式会社主婦と生活社

PASH!コミックス『異郷の爪塗り見習い』（著：まるかわ／主婦と生活社）のアニメ化が決定！！
待望の最新コミックス６巻が2025年10月3日（金）に発売！




●『異郷の爪塗り見習い』シリーズ　イントロダクション


ジェルネイルが趣味の会社員・佐原啓子（サーラ）が飛ばされた先は、


爪で魔法を使う世界。


そこでは爪に魔法の素材をペイントする


「爪塗り」と呼ばれる者たちが活躍していた！



成り行きで爪塗り見習いになったサーラが、


癖の強い最強魔法使い・ロッコはじめ、


魔法使いの弟子・ホオ、爪塗りの師匠・リドたちとの毎日を通して、


爪塗りとして異世界を歩む、お仕事ファンタジー。




●『異郷の爪塗り見習い』第６巻は10/3（金）セミカラー版で発売！


待望のコミックス第６巻は、シリーズ初となるセミカラー版で登場。


今までは電子限定だったカラーページを、紙書籍でもそのまま収録！






色鮮やかな『異郷の爪塗り見習い』の世界を、ぜひ紙書籍でもお手元にお迎えください！




《６巻あらすじ》


「精霊の花嫁」ヒルクと出会ったサーラ。


結婚式に向けて新しい飾り爪を作ろうとするが…？



《書誌情報》


『異郷の爪塗り見習い６』


本体価格：800円（＋税）


判型：B6


ISBN：978-4-391-16609-5


著：まるかわ


発行所：株式会社主婦と生活社


Amazon購入ページはこちら :
https://amzn.to/4fSwoQL


●PASH!コミックス『異郷の爪塗り見習い』１～５巻好評発売中









公式サイト 連載ページはこちら :
https://comicpash.jp/series/f561e0bea9c9e

(C)まるかわ（PASH!コミックス／主婦と生活社刊）



●関連情報


◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo


　https://comicpash.jp/


◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）


　@pashcomics(https://x.com/pashcomics)


◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア


　https://www.amazon.co.jp/pash_series


