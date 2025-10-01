新谷かおる最新作！旅する少女たちの異世界冒険ファンタジーを大北真潤が描く『DRAKEN・CODE　訳ありの竜と呪われた姫１』10月3日(金)発売／PASH! コミックス

株式会社主婦と生活社


「DRAKEN・CODE　訳ありの竜と呪われた姫１」


漫画：大北 真潤


原作：新谷 かおる


発売日：2025年10月3日


定価：700円+税


ISBN：978-4-391-16569-2



●あらすじ


新谷かおると大北真潤の最強タッグで贈る、少女たちの異世界冒険ファンタジー！


竜の呪いにかけられた西の大陸では、20歳を超えた女性たちにある不遇な運命が待ち受けていた。


クレカ国の皇女・シーマはもうすぐ16歳。


呪いを解くため城を抜け出し、北にいる竜を目指し旅に出る。


同じく北を目指すコロナ、シルフィに出会い旅を共にするが！？


運命をくつがえす、少女たちの異世界冒険ファンタジー！




特典情報・購入はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/345746


●関連情報


◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo


　https://comicpash.jp/


◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）


　@pashcomics(https://x.com/pashcomics)


◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア


　https://www.amazon.co.jp/pash_series


