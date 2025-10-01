新谷かおる最新作！旅する少女たちの異世界冒険ファンタジーを大北真潤が描く『DRAKEN・CODE 訳ありの竜と呪われた姫１』10月3日(金)発売／PASH! コミックス
特典情報・購入はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/345746
「DRAKEN・CODE 訳ありの竜と呪われた姫１」
漫画：大北 真潤
原作：新谷 かおる
発売日：2025年10月3日
定価：700円+税
ISBN：978-4-391-16569-2
●あらすじ
新谷かおると大北真潤の最強タッグで贈る、少女たちの異世界冒険ファンタジー！
竜の呪いにかけられた西の大陸では、20歳を超えた女性たちにある不遇な運命が待ち受けていた。
クレカ国の皇女・シーマはもうすぐ16歳。
呪いを解くため城を抜け出し、北にいる竜を目指し旅に出る。
同じく北を目指すコロナ、シルフィに出会い旅を共にするが！？
運命をくつがえす、少女たちの異世界冒険ファンタジー！
