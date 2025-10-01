【スーパーマーケットでの生鮮食品の買い物に関する意識調査】まとめ買いや仕事帰りの買い物が主流となる中、6割以上が、夕方以降の生鮮食品の品揃えや生鮮食品の日持ちに“不便さ”を実感





消費期限を延長する食品包装のひとつである「MAP包装」について、約6割が「鮮度が保てる」「消費期限が長くなる」という点に魅力を感じ、スーパーマーケットに「MAP包装」された商品が並んでいれば「積極的に購入したい／購入を検討したい」と6割以上が回答



こうした課題を解決するためには、商品の鮮度を保ちつつ日持ちを延ばせる“新たな食品包装”の活用が鍵となります。実際、食品の流通や加工の現場では、様々な食品包装が導入され始めています。消費期限を延長する食品包装についての認知度を聞いたところ、「真空包装」は、「名前も包装方法も知っている」「名前は知っている」と答えた人が66.8％と、広く知られているのに対し、「MAP包装」は20.8％、「脱酸素剤包装」は36.3％と、認知は低いことが分かりました。ただ、「名前は知らないが、見たことはある」と答えた人は、「MAP包装」が47.2％、「脱酸素剤包装」が48.7％と半数近くに上りました。「MAP包装」「脱酸素剤包装」の名称や包装方法についての認知と理解は進んでいない一方で、実際には生活の中で目にしている人が半数近くいることがうかがえます。「MAP包装」について説明すると、「鮮度が保てる」（63.9％）、「消費期限が長くなる」（57.7％）、「食品ロスの削減につながる」（36.9％）など、生活に直結する実用的なメリットを感じる人が多いことが分かりました。さらに、スーパーマーケットに「MAP包装」された商品が並んでいたら「積極的に購入したい」「購入を検討したい」と答えた人は65.5％に達しており、現代人のニーズに合った包装であることが明らかになりました。「MAP包装」は生鮮食品の“商品の日持ち”と“売り場の品揃えの安定”を両立させ、忙しい現代人の買い物スタイルに合致した食品包装と言えます。近所のスーパーマーケットで「MAP包装」された生鮮食品を見かけた際は、ぜひ手に取ってみてください。■TERAOKAの一体型MAPトレーシーラー「LX-5600」従来は工場レベルの大型機が必要だった「MAP包装」を、スーパーマーケットの店舗で簡単に行えるようにしたのが、当社の一体型MAPトレーシーラー「LX-5600」です。世界で初めて、計量・ガスフラッシュ包装・自動値付機能を一体化し、専有面積1.3㎡というコンパクト設計により、スーパーマーケットのバックヤードでも「MAP包装」が可能となりました。これにより店舗は“夕方でも品揃え豊富”な売場を保ち、食品ロスや販売機会ロスの削減、人手不足対策も実現できます。さらに、2025年夏には小型トレーの総菜商品に対応した新モデル「LX-5600MT」をリリースし、生鮮食品にとどまらず、個食用サイズの総菜にも「MAP包装」を広げています。製品情報：https://www.teraokaseiko.com/jp/products/lp/lx5600/当社は今後も、革新的なソリューションを通じて、お客様と流通小売店舗のニーズに応え、食品ロス削減や、店舗の人手不足解消や店舗運営全体の効率化を実現させ、持続可能な社会をサポートしてまいります。■調査概要調査期間： 2025年8月12日（火）～17日（日）調査地域： 全国調査方法： インターネットリサーチ調査対象： 週１回以上スーパーマーケットで買い物をする20代～60代の男女 515名※貴媒体にて本調査データをご使用になる場合は【寺岡精工調べ】と出典の明記をお願いいたします