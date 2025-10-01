電子帳簿保存法対応し、ビュジュアライザー機能を備えたドキュメントスキャナー「VS5」VISSAN社製 - PAPAGO JAPAN株式会社
VIISAN代理店のPAPAGO JAPAN株式会社（所在地：埼玉県川口市）は、OCRドキュメントスキャナーと、オンライン会議・授業・ライブ配信の支援機能を備えた多機能折りたたみ式スキャナー「VS5」を、2025年10月1日より発売いたします。
VIISAN「VS5」は、個人・ビジネス・教育現場などで幅広く活用できる多機能スキャナーです。電子帳簿保存法に対応したドキュメントスキャナー機能に加え、手元を映しながらイラスト・勉強・制作などのライブ配信や、オンライン会議・授業を視覚的に支援するビジュアライザー機能を搭載。高画質2K、A3サイズ対応、LEDライト付き。折り畳み式で収納・持ち運びにも便利なコンパクト設計。マイク付きでウェブカメラとしても利用できます。
●発表商品
ブランド：VIISAN
商品名: VS5
型番：VI-VS5-BK
JANコード：4582448452789
市場想定売価：（税抜）\17,091（税込）\18,800
発売日：2025年10月１日（水）
製品情報：https://www.papago.co.jp/product/vi-vs5-bk/
●主な特長
◎手元撮影しながら、手書きイラスト・勉強・制作などのライブ配信。
◎紙資料の スキャン・保存・検索・提示を1台で完結
◎商談・契約書・教材など法人・教育現場で視覚的な説明が必要な場面、
◎教育・ビジネス・医療・行政など多様な現場にも最適。
◎高齢者や幼児などITに不慣れな方への案内にも効果的。
◎効率的で安心感のあるコミュニケーションをビジュアライザーソフト「VisualCam」で支援します。
●スキャナー本体
◎ 折り畳み式でコンパクト、収納・持ち運びに便利
◎ A3サイズまで対応
◎ 高画質2K（500万画素）
◎ オート＆手動フォーカス
◎ LEDライト（オン・オフ可）
◎ マイク内蔵ウェブカメラとしても利用可能
●OfficeCam（ドキュメントスキャナーソフト）
◎クイック、写真、書類・名刺・領収書、バーコードモード
◎OCR機能（130語対応）検索可能なPDFへ保存
◎表裏両面、自動スキャン、補正機能付き
●VisualCam（ビジュアライザーソフト）
◎ オンライン会議・授業に最適。
◎ ホワイトボード、分割画面などの支援機能
◎ Zoom、Teams、Google Meetなどと連携可能
◎ 手元撮影によるライブ配信対応
- 個人：イラスト・工作などの制作実況、勉強解説、商品・研究・ノウハウの紹介
- 営業・商談：資料や契約書を手元で説明し、顧客理解・信頼感・成約率向上
- 教育現場：教材や実験の視覚的説明で理解度アップ
- 医療・介護：問診票や資料の説明支援
- 研修・セミナー：実技指導や資料提示を手元で配信
- 士業・行政：書類記入方法や法的説明の案内
※ライブ配信が選ばれる理由
- 視覚的な説明がリアルタイムで可能
- 高齢者やITに不慣れな方にも安心感を提供
- 顔や手元が見えることで信頼性が向上
- ウェブページやフォームでは伝えきれない操作や手順を補完
●仕様
解像度：最大2592×1944@30fps（2K）
センサー：500万画素CMOS
撮影範囲：最大A3サイズ（420×297mm）
OCR対応言語：116言語
出力形式：PDF（検索可能）、Word、Excel、JPEG、MP4など
対応OS：Windows 10/11、macOS 10.15以降
本体展開時サイズ：約397×51×337mm
本体収納時サイズ：約197×51×20mm
重量：約380g
接続方式：USB Type-C
付属品：USBケーブル、ケーブルクリップ、クイックガイド、
●注意事項
※画像はイメージです。
※数値は目安や理論値です。
※仕様、デザイン等（ロゴマーク等含む）は予告なく変更する場合がございます。
※その他、注意事項を含めて、詳しくは製品の取扱説明書をご確認ください。
●お問い合わせ先
PAPAGO JAPAN株式会社
担当：大庭
メール窓口： mkt@papago.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330925&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330925&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330925&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330925&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330925&id=bodyimage5】
配信元企業：PAPAGO JAPAN株式会社
