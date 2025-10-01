キャラクターによる Apple Watch交換用バンド
毎日のコーディネートに遊び心をプラス！ Apple Watch用キャラクターバンド新登場。
株式会社ブルジュラは、“お気に入りのキャラクターを身につける日常”を演出する「Apple Watch交換用バンド」の販売を開始いたしました。
本製品はApple Watchの全サイズに対応しており、年齢・性別を問わずお楽しみいただけます。バンド表面に施された高精細の印字技術により、魅力的なデザインを余すところなく表現。着け心地も純正に劣らない仕上がりで、アクティブなライフスタイルをサポートします。
スマートウォッチ市場に新風を巻き起こす本製品は、ブルジュラストアにて好評発売中。イベント限定品やSP商品など、1,000本からの小ロットのOEMも受付中です。
ゴジラ-1.0 Apple Watch用交換バンド
https://brujula-store.com/SHOP/4573548969444.html
進撃の巨人 Apple Watch用交換バンド
https://brujula-store.com/SHOP/4573548974189.html
ワンピース Apple Watch用交換バンド 麦わらの一味
https://brujula-store.com/SHOP/4573548974165.html
ワンピース Apple Watch用交換バンド GEAR5
https://brujula-store.com/SHOP/4573548974172.html
会社名：株式会社ブルジュラ
事業内容：キャラクター商品の企画・デザイン・開発・販売
自転車・自動二輪車、及びそれらの付属品、
玩具・遊技用具・ 育児用品の製造・販売並びに輸出入
【本件に関する問い合わせ先】
会社名：株式会社ブルジュラ
担当者：徳永
E-mail：awb@brujula.jp
配信元企業：株式会社ブルジュラ
