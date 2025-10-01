冷蔵トラック用ボディの世界市場2025年、グローバル市場規模（サンドイッチ断熱パネル方式、フレーム組立方式）・分析レポートを発表
2025年10月1日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「冷蔵トラック用ボディの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、冷蔵トラック用ボディのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
世界の冷蔵トラック用ボディ市場は2023年に数億ドル規模と評価され、2030年にはさらなる拡大が予測されています。予測期間中の年平均成長率も安定的に推移すると見込まれています。本市場は生鮮食品や医薬品輸送など温度管理が必須の分野で重要な役割を果たしており、特に2トンや4トン規模の小型冷蔵トラックから20トン級の大型まで幅広く展開されています。
________________________________________
産業チェーンと市場特性
冷蔵トラック用ボディは、主に「サンドイッチ断熱パネル方式」と「フレームワーク方式」の二種類の構造方式で製造されています。サンドイッチ断熱パネル方式は断熱性能が高く、食品輸送などで主流となっています。一方、フレームワーク方式は耐久性やコスト面での優位性があり、特定の用途で採用が進んでいます。これらの方式は輸送効率や省エネルギー性とも密接に関連しており、今後の市場動向に大きく影響を与えます。
________________________________________
タイプ別・用途別分析
タイプ別では、サンドイッチ断熱パネル方式が市場の大部分を占め、特に小型車両での採用が多いです。フレームワーク方式は中型・大型車両向けで需要が見込まれています。用途別では、2トンや4トン冷蔵トラックが都市部での配送需要を背景に成長しており、20トン級の大型トラックは長距離輸送や大規模物流業者において利用が進んでいます。さらに、その他の特殊仕様トラックも市場の一部を形成しています。
________________________________________
地域別市場動向
北米および欧州は政府による食品安全規制や物流効率化への投資を背景に堅調な成長を遂げています。特に欧州では環境規制の強化により、断熱性能や省エネルギー性に優れた車体への需要が高まっています。アジア太平洋地域では中国が最大市場であり、国内需要の強さ、政策支援、製造基盤の充実が市場拡大を牽引しています。さらに日本や韓国も技術力と品質で評価され、インドや東南アジアでは急速な都市化とともに需要が増大しています。
________________________________________
主要企業の動向
本市場における主要企業には、LAMBERET、Mickey Truck Bodies、Ulitity Trailer Manufacturing Co.、Dorsey Trailers, Inc.、NIPPON FRUEHAUF、KITAMURA MANUFACTURING CO.,LTD.、Supreme Corporation、Morgan、EUTECTIC （ATCINT）、Kidronなどが含まれます。
LAMBERETやMickey Truck Bodiesは欧米市場での強みを持ち、高い断熱技術で評価されています。NIPPON FRUEHAUFやKITAMURA MANUFACTURING CO.,LTD.は日本市場で確固たる地位を築き、品質と信頼性を武器にしています。Supreme CorporationやMorganは北米で広範な販売網を持ち、顧客ニーズに柔軟に対応しています。
________________________________________
技術革新と市場トレンド
冷蔵トラック用ボディ市場では、断熱性能向上や軽量化技術が進展しています。環境規制の強化を受け、省エネルギー性能や二酸化炭素排出削減を実現する新素材の導入が加速しています。また、IoT技術の活用により、車体内部の温度や湿度をリアルタイムで監視できるシステムも普及しつつあります。これにより、輸送品質の向上や効率化が実現され、消費者からの信頼性向上につながっています。
