温度のバリアフリー化を推進する、「STOP!ヒートショック(R)」プロジェクトに参画
～ヒートショック対策に有効な「わかすアプリ」で、良好なおうちの環境づくりをサポート～
湯まわり設備メーカーの株式会社ノーリツ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：竹中 昌之）は、近年社会問題のひとつとして注目されている「ヒートショック」に関する啓発活動を行う「STOP!ヒートショック(R)」プロジェクト（以下、本プロジェクト）に参画いたします。
当社は、ヒートショックに関する正しい知識の普及とともに、ヒートショック対策に有効な「わかすアプリ」の提供を通じて、お客さまの安心した暮しづくりに貢献してまいります。
「STOP!ヒートショック(R)」プロジェクトについて
本プロジェクトは、ヒートショックに関する正しい理解と対策方法を社会に広め、一人でも多くの方にリスクを回避していただけるよう、企業協働で推進する社会貢献型啓発活動です。活動を通じて、ヒートショックに関する正しい知識の普及に努めるだけでなく、ヒートショック対策のポイントである温度のバリアフリー化の具体的なアクションとして、良好なおうちの環境をつくる提案などを行っています。
・公式WEBサイト（ https://heatshock.jp/ ）をご覧ください。
・活動期間：2025年10月1日（水）～2026年2月28日（土）
ヒートショックとは
ヒートショックとは、暖かい部屋から寒い部屋への移動などの、温度の急な変化が体に与えるショックのことです。ヒートショックが原因となる死亡事故に限りませんが、近年では入浴中に急死した方が「交通事故」による死亡者数よりも多くなっています*¹。
また、入浴事故と血圧の変動は深く関係していると言われています。特に、高齢者は血圧変化を起こしやすく、体温の調節機能も低下しがちなことから、注意が必要です*²。
ヒートショックという言葉自体の認知は約9割*³と進んでいる一方で、ヒートショック対策を日常的に行っているという回答は6割に満たない状況*³と十分に対策されていないというのが現状で、超高齢社会に突入した日本にとって今後対応が必要とされるテーマのひとつであると言えます。
ヒートショック対策に有効な「わかすアプリ」
「わかすアプリ」は、外出先や家の中からスマートフォンを使って、おふろのお湯はりや暖房操作ができる、給湯器リモコンの遠隔操作ツールです。おふろの状況がひと目でわかり、同居家族の入退浴状況や、入浴時間も確認できます。また、入浴時間が長くなっている場合など、アプリから浴室へ呼びかけも可能*⁴で、ヒートショック対策としてもご活用いただけます。
▼「わかすアプリ」詳細
https://www.noritz.co.jp/product/kyutou_bath/remocon/app.html
*1 消費者庁コラムVol.12 高齢者の事故 ―冬の入浴中の溺水や食物での窒息に注意― | 消費者庁（2024年12月19日）
*2 交通事故死の約2倍？！冬の入浴中の事故に要注意！ （2024年4月9日）
*3 「STOP!ヒートショック」プロジェクト （インターネット調査2025年3月）
*4 浴室リモコンから呼びかけします。アプリとリモコン間での通話はできません。
