アクション俳優、アクション監督、アクション映画 トップニュースに！アジアの凄腕 大東賢監督作品映画、奈良の織田信長 徳丸新作プロデュース作品映画 「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
大東賢監督の「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」がインドネシアのバリ島の教育機関である学校や芸術祭で２０２６年８月に上映が決定される事になり、日本のアクション映画界にパワー系のアクション俳優の新風が波及しています。
特に、グーグルやMSN等の【アクション俳優】【アクション監督】【アクション映画】検索で映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」関係のニュースがトップに掲載されます。
これは、今まで日本のアクション映画界にはあまり無かった「パワー系」と「社会福祉」の波及が広がっているからでしょう。
大坂城の豊臣石垣館に「アクション映画監督 アクション俳優 大東賢」と刻まれた芳名板があります。これは大東賢さんが今までプロデュースしたのDVD映画「燃えよアクション俳優」、DVD映画「燃えよエクスペンダブルズ」、CD「燃えよアクション俳優」の今までの売り上げの一部が寄付され、また、河崎実監督作品映画「燃えよ電エース」を主演し、アクション監督を兼ねたことから、その一部が大坂城の豊臣石垣館に寄付されたことからです。
また、バリ島に映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」をプロデュースした奈良の織田信長、徳丸新作さんはバリ島の学校、カランガッサム県の学校アステカダルマ、そしてギャニャール県の学校ヤピナティンを訪問し、寄付金100万ルピアと給食用の米・卵・麺・インスタントカップ麺各300食分を贈呈。子供たちとの交流も深まり、笑顔と笑い声に包まれました。
大人には鋭い形相、子供には笑顔、正に徳丸新作さんは奈良の織田信長ですね。
『大東賢監督の活動』
大東賢さんは、現在、パワー系のアクション俳優として活動し、自ら監督・主演の映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を製作し、アームレスラー、ボディビルダー等もアクション映画界で活躍できるようなパワフルなアクション映画製作を目指しています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」には現役ボディビルダー元日本王者、白川奉信さんも出演されています。白川奉信さんもパワー系アクション俳優です。
「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」作品情報
２０２５年5月～9月上旬にかけて国内最大の映画サイト、シネマトゥディで自主映画でありながら商業映画の名作と並び、注目作品で常にトップ上位として話題になっています。
シネマトゥデイでの作品情報
https://www.cinematoday.jp/movie/T0031050
予告編は10万回転を突破！
