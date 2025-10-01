セルプロジャパン、お買い物チャンネルQVCにおいて３連続の完売を達成！

株式会社Waqoo

当社子会社のセルプロジャパン株式会社（以下、セルプロジャパン）は、2025年９月23日に放映された「お買い物チャンネルQVC（以下、QVC）」において『メディカセル HAステムセラム（以下、メディカセル）」を販売したところ、５月、８月そして今回と、３回連続の完売の快挙を達成したことをお知らせいたします。

■弊社代表取締役社長 佐俣文平のコメント

お買い物チャンネルQVC 商品紹介ページ :https://qvc.jp/product.743352.html

メディカセルは、これまで美容クリニック・サロン向けの専売品として展開しておりましたが、本年５月に一般販売の場であるQVCにて販売したところ、５月、８月、そして今回と３回連続の完売という快挙を成し遂げることができました。これもひとえに、たくさんのお客様からのご支持のおかげです。この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。

メディカセルは、再生美容領域において新しい美しさのあり方として注目され、稀少な「ヒト羊膜由来幹細胞順化培養液」を贅沢に50％配合豊富な栄養成分を活用した美容液です。

QVCにおいて３回連続して完売したということは、お客様からの継続的なご支持の賜物であるとともに、製品の価値をたくさんのお客様が認めてくれた証であると嬉しく思っています。

セルプロジャパンでは「より美しく健康に生きる」をコンセプトに、品質と安全性に徹底的にこだわった製品づくりを続けております。今後もメディカセルの姉妹商品の企画開発や新たな販売チャネルの拡充などを通じ、多くのお客さまへ高品質な美容体験を提供してまいります。今後もご期待ください。

製品紹介ページ :https://cellprojapan.com/product/medicacell/

ホームページ https://cellprojapan.com/■セルプロジャパンについて

アカデミアで最先端の幹細胞研究に携わる現役の研究者が設立したバイオベンチャー企業。幹細胞研究の知見を活かし再生医療の普及・発展に貢献するべく、製品・原料の研究開発を行っています。ヒト幹細胞由来培養上清液の開発技術を保有しており、徹底したドナースクリーニングや製造管理、検査体制により高品質かつ安全性の高いサービス提供を実現しています。