大正製薬がドラッグストアでの取り扱いを開始 「VITAL PROTEINS®」発売！
大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、ネスレ日本株式会社 ネスレ ヘルスサイエンス カンパニー（本社：兵庫県神戸市、カンパニープレジデント：中島 昭広）が販売するアメリカ売上No.1※１コラーゲンブランド「バイタルプロテインズ コラーゲンペプチド」（以下、本製品）のドラッグストアでの販売を、2025年10月1日（水）より開始いたします。
※1：SPINS US調べ、US dollar Salesベース、2022年1月3日～2025年1月26日までの売上
「バイタルプロテインズ」は、“コラーゲン”を手軽に生活に取り入れ、人々の前向きで充実した毎日をサポートしたいという想いから2013年にアメリカで誕生しました。“サプリメント大国”と言われるアメリカにおいて「バイタルプロテインズ」は、厳選した成分を使っている点、砂糖や香料を添加しない製品づくりの姿勢、美容・健康維持・スポーツ時など様々な生活シーンに対しての“コラーゲンのある生活”を提案する活動が評価され、健康的なライフスタイルを追求する多くのお客様に支持されています。日本国内では2021年にネスレ日本株式会社が本製品の販売を開始しておりますが、より多くのお客様にお届けするため、このたび当社がドラッグストア向けの取り扱いを開始する運びとなりました。
コラーゲン成分食品市場は、美容や健康意識の高まりを背景に安定した成長を続けており、2025年には約234億円に達する見込みです※２。
一方で、コラーゲン摂取の研究において、1日当たり5～10gの摂取が多く報告されていますが、現代の成人女性が一日の食事からとっているコラーゲン量は平均1.9g※３といわれており、普段の食事だけでは十分なコラーゲン量を摂取することは難しいことがわかります。
※2：㈱富士経済 H・Bフーズマーケティング便覧 2025 No.1 機能志向食品編 美容効果訴求成分別市場
※3：野口知里，栄養学雑誌，70:120-128, 2012
本製品は、10gあたり10,000mgのコラーゲンペプチドを配合しており、原材料としてコラーゲンペプチド100%使用。コラーゲンをしっかり摂りたい方におすすめです。またホットでもアイスでも溶けやすく、さらに無香料なので、食べ物や飲み物の風味を邪魔しにくく、いつものコーヒーやヨーグルトに混ぜるだけで手軽に摂取できるのも特長です。
当社は前向きで充実した毎日を送りたいと願う生活者に向け、ドラッグストアを通じて本製品をお届けしてまいります。
◇ 「バイタルプロテインズ コラーゲンペプチド」製品特長
・ 10g当たり10,000mgのコラーゲンペプチド配合
・ コラーゲンぺプチド100%配合※４
・ さっと溶けるパウダータイプで、ホットでも、アイスでもさまざま食品に混ぜることができる
・ 無香料なので、食べ物や飲み物の風味を邪魔しにくい
※4：原材料として
◇ 製品概要
◇ バイタルプロテインズ コラーゲンペプチド 製品ページ
URL：https://www.catalog-taisho.com/category/14/002/03097/
◇ 生活者の方からの製品に関するお問い合わせ
ネスレお客様相談室 TEL：0120-00-3088
本件に関するお問合わせ先
大正製薬株式会社 コーポレートコミュニケーション部
TEL：（03）3985-1111（代表）