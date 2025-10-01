ブックオフにお売りいただいた商品を通じて子どもの読書機会創出と地域の読書格差解消を目指す「サステナブックプロジェクト」の寄贈先が決定

ブックオフコーポレーション株式会社

ブックオフグループホールディングス株式会社（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：堀内康隆）の子会社で、リユースショップ「BOOKOFF」等を運営するブックオフコーポレーション株式会社（以下、ブックオフ）は、子どもの読書機会創出と地域の読書格差解消を目的とした、地域の子どもたちのために本を寄贈するプロジェクト「サステナブックプロジェクト（以下、本プロジェクト）」を実施しています。

このたび、2025年7月1日（火）より公募を開始した本プロジェクトの寄贈先として、25道府県*にある児童施設や図書館など、全73団体が決定しましたことをお知らせいたします。

書籍寄贈の様子（2024年実施時）

また、2025年10月1日（水）から10月31日（金）までの期間、対象店舗においてお客様より買取した書籍の点数に基づき、書籍10点につき1円分と換算した寄付額を算出。該当金額に相当する書籍を、今回決定した７３団体へ寄贈します。寄贈先の詳細につきましては、「サステナブックプロジェクト」特設webサイトをご確認ください。

■「サステナブックプロジェクト」とは

「サステナブックプロジェクト」（以下「本プロジェクト」）は、2023年より開始した、地域における子どもの読書機会創出と読書格差の解消を目的とした社会貢献活動です。

本プロジェクトは、不要になったモノの寿命を延ばすことによる環境負荷軽減と、どなたでも無理なく気軽に社会貢献活動に参加することが可能な取り組みとして、全国のブックオフ店舗および地域の児童施設と連携し実施しています。

期間中、対象店舗においてお客様より買取した書籍の点数に基づき、10点につき1円分と換算した寄付額を算出。該当金額に相当する書籍を、子どもの読書機会創出および地域の読書機会格差解消をテーマに活動する児童施設に寄贈します。

■実施概要

▽実施期間

対象買取期間 ：2025年10月1日（水）～2025年10月31日（金）

寄贈期間 ：2025年11月10日（月）～2025年12月26日（金）

▽実施店舗

25道府県*のブックオフチェーン360店舗

実施店舗は「サステナブックプロジェクト」特設webサイトよりご確認ください。

URL：https://www.bookoff.co.jp/sbp/

*北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、群馬県、千葉県、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県、三重県、京都府、奈良県、和歌山県、広島県、岡山県、香川県、高知県、愛媛県、宮崎県、沖縄県

▽注意事項

※期間の買取点数10点につき1円分と換算し寄付額を算出し寄付額に相当する書籍を寄贈します。

※寄付金はブックオフが負担いたします。お売りいただいた時にお客様にお支払いする買取金額は減額されません。

※お値段がついた点数のみ寄付金算出の対象といたします。

※お売りいただけるお品物は店舗によって異なりますので、店舗ホームページをご覧ください。

■過去実績

本プロジェクトを通し、初年度の2023年は2,500冊の本を25施設へ、2024年は5,325冊を50施設へ寄贈しました。本年度はさらに規模を拡大し、多くの施設に本を寄贈予定です。

■ブックオフグループについて

BOOKOFFは1990 年、35 坪の千代田店（神奈川県）から始まりました。経営理念「事業活動を通じての社会への貢献・全従業員の物心両面の幸福の追求」のもと60社以上の加盟企業と共に発展し、現在はグループ全体で国内外約 800 店舗を運営。国内での年間利用者は約8,900 万人、年間売買点数 6億8千万点を超えています。2025年現在は、百貨店や高級住宅地へ出店するプレミアムサービス事業のほか、アメリカ合衆国やマレーシア・カザフスタン共和国での海外事業にも積極的に取り組んでいます。今後もリユースのリーディングカンパニーとしてサステナブルな事業に尽力してまいります。

コーポレートサイト：https://www.bookoffgroup.co.jp

サービスサイト：https://www.bookoff.co.jp

オンラインストア：https://shopping.bookoff.co.jp

ブックオフが考える循環型社会：https://www.bookoffgroup.co.jp/sustainability/top/creating-shared-value/

スマイルサーキュレーション｜サステナブルな暮らしのヒント：https://www.instagram.com/smile.circulation8/