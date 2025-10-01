明光義塾がこの秋・冬頑張るあなたを応援！　「YDK学び応援キャンペーン」10月1日(水)開始

株式会社明光ネットワークジャパン

個別指導の学習塾「明光義塾」を全国展開する株式会社明光ネットワークジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本 光太郎）は、2025年10月1日（水）より、「YDK(やれば・できる・子)学び応援キャンペーン」を実施いたします。期間中に公式Webサイトからお問い合わせいただき、入会された方を対象に「YDK図書カード 2,000円分」をプレゼントいたします。

秋・冬は、学習において大きく差がつく季節。内申点に直結する大事なテストも続くため、苦手分野を今のうちに克服して周りより一歩リードするなら、今がスタートのチャンスです。

「子どもはみんな、YDK」という理念のもと、「YDK応援塾」として子どもたちの学習をサポートしている明光義塾では、この秋・冬頑張る子どもたちを応援するため、「YDK学び応援キャンペーン」を実施いたします。子どもたちが「やればできる」という確かな自信をつけて、テストや受験本番に臨めるよう応援します。

■YDK(やれば・できる・子)学び応援キャンペーン概要

実施期間：2025年10月1日（水）～11月30日（日）

特典内容：YDK図書カード2,000円分

対象 ：期間中に明光義塾公式Webサイトから問い合わせして入会した方、もれなく全員

対象教室：全国の教室 ※一部の教室を除きます。

【キャンペーン特設Webサイトはこちら】

https://www.meikogijuku.jp/lp/2025_campaign_autumn/

■株式会社明光ネットワークジャパン (https://www.meikonet.co.jp/）

事業内容：企業としてPurpose（パーパス：存在意義）を“「やればできる」の記憶をつくる”、Visionを“「Bright Light for the Future」人の可能性をひらく企業グループとなり、輝く未来を実現する”と掲げ、個別指導塾「明光義塾」を始め、さまざまな教育サービスを運営・フランチャイズ展開して