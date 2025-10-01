手間いらず、唯一無二の予約体験を提供する自社予約システム『Be.』と連携を開始
手間いらず株式会社が提供する、複数のオンライン宿泊予約サイトを一元管理できる『TEMAIRAZU』シリーズ（https://www.temairazu.com/）（以下、「TEMAIRAZU」）は、10pct.株式会社（https://www.tenpct.jp/）が提供する唯一無二の予約体験を提供する自社予約システム『Be.』と、2025年10月1日からシステム連携を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330861&id=bodyimage1】
10pct.株式会社は、宿泊施設の経営・運営状況に合わせて、業務範囲・参与率・期間を柔軟にカスタマイズした経営・運営支援を提供しています。観光に特化したデータドリブンなマーケティングを強みとし、飛躍的な成長をもたらす成長シナリオを0から構築し、その実現を伴走します。
Be.は、ホテルの価値を最大化する独自の予約システムです。宿泊商品の購入において従来の「プラン」方式を廃止し、宿泊者がより自由に最高の宿泊体験をデザインできる仕組みを実現します。既存の予約システムでは部屋に焦点が当たりがちだった点から、宿泊者それぞれが最適な宿泊プランを組み立てられるようにし、食事や付帯サービスにも十分な露出機会を与えることで、宿泊単価の向上に貢献します。さらに、宿泊者のシステム上での行動データや予約データを収集・分析し、データに基づいたマーケティング施策の実現をサポートします。
今回のシステム連携により、宿泊施設は『Be.』 と TEMAIRAZUを併用することで、TEMAIRAZUから 料金や在庫を自社サイトへ、予約情報を自社サイトからTEMAIRAZUへ連携することが可能となります。自社サイトと他の販売チャネルを TEMAIRAZU で一元管理することができ、作業の効率化が期待できるとともに、在庫管理や料金管理などの管理コストを抑えることができます。
＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞
▼国内宿泊予約サイト
楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、
Relux、日本旅行、HIS等
▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他
Booking.com、agoda、Expedia、Ctrip、Hostelworld、AsiaYo、TripAdvisor、hotelbeds、Airbnb、
WebBeds、DidaTravel、Shiji Distribution Solution、Fliggy等
▼自社ホームページ用宿泊予約システム
ダイレクトイン、予約プロ、予約番、OPTIMA、d-edge、iHotelier、SynXis CR、triplaホテルブッキング等
【10pct.株式会社の概要】
（１）商号 10pct.株式会社
（２）事業内容 ソフトウェア開発・販売、ホテル経営支援、マーケティング集客支援、M&A支援
（３）本社所在地 東京都世田谷区
（４）代表者名 代表取締役 中堀 友督
（５）資本金 100万円
【手間いらず株式会社の概要】
（１）商号 手間いらず株式会社（東証スタンダード : 2477）
（２）事業内容 宿泊施設向け予約管理サービスの提供
情報の比較及び集約サービスの提供
（３）本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F
（４）代表者名 代表取締役 渡邉 哲男
（５）資本金 718百万円
（６）主なサービス 予約サイトコントローラー『TEMAIRAZU』シリーズ
（https://www.temairazu.com/）
比較サイト『比較.com』（https://www.hikaku.com/）
【本件に関するお問い合わせ】
手間いらず株式会社 経営企画室
TEL：03-5447-6690 e-mail：pr@temairazu.com
配信元企業：手間いらず株式会社
