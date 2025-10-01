避妊薬及びデバイス 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月24に「避妊薬及びデバイス市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。避妊薬及びデバイスに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
避妊薬及びデバイス市場の概要
避妊薬及びデバイス市場に関する当社の調査レポートによると、避妊薬及びデバイス市場規模は 2035 年に約 604 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 避妊薬及びデバイス市場規模は約324 億米ドルとなっています。避妊薬及びデバイス に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 7.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、避妊薬及びデバイスの市場シェア拡大は、避妊薬及びデバイスに対する認知度の高まりによるものです。さらに、公共調達とドナーからの資金援助の増加は、避妊具の調達量の増加につながると見込まれます。例えば、UNFPA Suppliesの2024年報告書によると、必要とする女性に避妊薬及びデバイスを提供するための調達パイプラインは、現在、プログラム的な規模に達しています。しかし、このような積極的な枠組みはサプライヤーに利益をもたらし、市場の拡大を促進すると見込まれます。
避妊薬及びデバイスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/contraceptive-drugs-and-devices-market/80299
避妊薬及びデバイスに関する市場調査では、計画外妊娠の増加と複数の経済圏におけるOTC医薬品へのアクセス拡大により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。当社の市場調査によると、長期作用型可逆性避妊薬の需要増加は、医療インフラが限られている地域で顕著です。
さらに、より高い有効率を持つ薬剤の承認が、普及を促進すると予想されます。例えば、2023年には、Opilが米国で初めてOTC経口避妊薬としてFDAの承認を取得しました。これは、消費者が抱える主要な障壁を解消すると期待されています。さらに、先進国市場における可処分所得の増加は、予測期間を通じて消費者主導の需要を押し上げると予想されます。
しかし、厳格な規制要件と有効性の証明に対する需要の高まりは、医薬品およびデバイスの開発コストを増大させます。地域によって異なる承認期間の延長は、市場参入を遅らせています。さらに、市場は飽和状態にあり、新規参入者の参入に影響を与える可能性があります。
避妊薬及びデバイス市場セグメンテーションの傾向分析
避妊薬及びデバイス市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、避妊薬及びデバイス の市場調査は、製品タイプ別、性別、流通チャネル別、投与方法別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
避妊薬及びデバイス市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-80299
流通チャネル別に基づいて、病院・クリニック、薬局・ドラッグストア、オンラインチャネル、NGOと政府系保健センターに分割されています。これらのうち、病院・クリニックは2035年までに42.30%を超える収益シェアを獲得し、市場で重要な地位を占めると予想されています。
