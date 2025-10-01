TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 女性の美容に関する意識・実態調査（第7弾）』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 女性の美容に関する意識・実態調査（第7弾）』について、弊社リサーチャーの成海凜乙のインタビュー記事を2025年9月30日に公開したことをお知らせいたします。
◆なぜ今回女性の美容に関する調査を行ったのですか？
成海：当調査は2019年から年に1度、毎年同じ時期に調査を行っており、平成からコロナ禍を経て令和へと、時代が大きく動くなかで女性の美容に関するニーズや行動がどのように変化したのかを捉えてきました。そして今回も、・・・
◆7年にわたって継続して調査をされているという点、とても興味深いですね。時代ごとの変化を定点的に捉えられているというのは、魅力だと思います。今回で7回目の調査とのことですが、何か変化はみられましたか？
成海：このレポートのサブタイトルにもありますが、『美容液』や『シートマスク』の使用率が前年から増加しており、美容液ユーザーは5割を超えるなど、スペシャルケアアイテムのニーズが高まっていることが明らかになりました。さらに年代別に・・・
◆なるほど、スペシャルケアアイテムの需要が年代問わず高まっているというのは非常に興味深いですね。お客様からはどのような感想・評価をいただいていますか？
成海：一般女性を対象に調査を行っているので、基礎データとして活用してくださるお客様が多い印象です。「様々な価値観の層に分けたクラスターを軸に質問と掛け合わせた分析ができるところがおもしろい」とご好評いただくことが多いです。また、女性の美容意識を網羅できるので、・・・
◆ご好評をいただけているのはうれしいですよね。最後に、今回の資料のアピールポイントを教えてください！
成海：最後までご覧いただき、ありがとうございます。本レポートは、女性の美容意識・実態の全体感の把握ができるのはもちろん、年代だけでなく、クラスター別にターゲット層に合わせて詳しく分析することもできるレポートとなっております。さらに、・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6204/
2025年 女性の美容に関する意識・実態調査（第7弾）
ースペシャルケアの使用が増加！定点調査からみえた女性の美容の変化とは？ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/beauty_cosmetics/cr210250514
発刊日：2025年6月9日
頒価：462,000円（税抜：420,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
