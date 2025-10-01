【オリックス自動車】「支笏湖の森づくり大作戦2025」キャンペーンを開始

レンタカー利用料金の一部を、森林保全活動に寄付

オリックス自動車株式会社（本社：東京都港区、社長：内藤 進）および株式会社パム（本社：沖縄県那覇市、社長：長嶺 由成）は、2025年10月2日（木）～2026年3月31日（火）の期間、北海道千歳市にある支笏湖※1の森林保全に貢献する「支笏湖の森づくり大作戦2025」キャンペーンを実施しますのでお知らせします。

















本キャンペーンでは、対象期間中にパムが運営する旅行予約サイト「たびらい」※2経由でオリックスレンタカーの「ハイブリッドカープラン」を予約しご利用いただくと、レンタカー料金の1%相当額が支笏湖周辺の清掃・美化などの環境保全活動を行う「一般社団法人かのあ」に寄付されます。

支笏湖周辺の森林整備活動、小学生を対象とした自然体験活動（画像提供：一般社団法人かのあ）







本キャンペーンは2023年度から開始し、昨年度は253,294円を寄付※3しました。寄付金は、支笏湖の美しい自然を後世に残す活動「KEEP BLUE PROJECT」において、ゴミ拾いなどの水質保全活動や、周辺の森林整備活動に役立てられています。オリックス自動車とパムは、豊かな自然環境の保護に貢献したいという思いから、2013年より沖縄でサンゴの保全活動※4を続けています。今後も、森林保全活動をはじめ、環境負荷低減に資するさまざまな社会貢献活動をサポートしてまいります。※1 支笏洞爺国立公園内のカルデラ湖※2 旅行予約サイト「たびらい」 内特設ページ（ https://www.tabirai.net/car/special/hokkaido_shikotsuko-forest/ ※3 2025年7月24日付リリース：「支笏湖の森づくり大作戦2024」キャンペーン結果報告（https://www.orix.co.jp/auto/press/2025/release_250724.html）※4 2025年3月5日付リリース：レンタカーで沖縄を旅して、未来の美ら海を育てよう「美ら海サンゴ大作戦2025」予約開始（https://www.orix.co.jp/auto/press/2025/release_250305.html）■「支笏湖の森づくり大作戦2025」キャンペーン概要本件に関するお問合わせ先オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167株式会社パム 広報担当 TEL：050-3850-8908関連リンク【オリックスレンタカー北海道×たびらいレンタカー予約】支笏湖の森づくり大作戦｜たびらいレンタカー予約https://www.tabirai.net/car/special/hokkaido_shikotsuko-forest/「支笏湖の森づくり大作戦2024」キャンペーン結果報告│オリックス自動車株式会社https://www.orix.co.jp/auto/press/2025/release_250724.htmlレンタカーで沖縄を旅して、未来の美ら海を育てよう 「美ら海サンゴ大作戦2025」予約開始│オリックス自動車株式会社https://www.orix.co.jp/auto/press/2025/release_250305.html