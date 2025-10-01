「グリモアA～私立グリモワール魔法学園～」11周年記念画！キャラの誕生日月に合わせて、LINE着せかえの新作を配信！第3弾は10月生まれの6名のLINE着せかえが配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、「グリモアA～私立グリモワール魔法学園～」のLINE着せかえ6点を2025年10月1日（水）に一斉に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330816&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330816&id=bodyimage2】
人気ゲーム「グリモアA～私立グリモワール魔法学園～」のLINE着せかえが11周年を記念した企画として、インクルーズの販売アカウントより配信開始！記念すべき第3弾は10月生まれのキャラクター6人のLINE着せかえが新登場です。11周年企画として、それぞれの誕生日月のキャラのLINE着せかえが販売予定です！是非、お気に入りのキャラクターにLINEを着せかえてお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】グリモアA
【販売URL】https://x.gd/erzir
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■グリモアA～私立グリモワール魔法学園～
スペインにおける人類軍と魔物との戦いは
人類の勝利に終わりました。
あなたたち学園生は
未来を…平和な時代を勝ち取ることができたのです。
新しい春を迎え、新しい生活が始まります。
希望に満ちた【After Mist】の時代が始まります。
しかし
新たな脅威の時代もまた、始まるのです。
【魔導科学博物館襲撃事件】
霧の残り香はまだ、あなたたちに試練を与えるのでしょうか…
【OFFICIAL SITE】https://grimoire.applibot.co.jp/
【OFFICIAL X】https://x.com/Grimoire_Staff
（C）Applibot, Inc.
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ