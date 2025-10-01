開会式

【東営（中国）2025年9月30日新華社＝共同通信JBN】第18回China (Dongying) International Petroleum and Petrochemical Equipment & Technology Exhibition（中国（東営）国際石油・石油化学装置・技術展示会）が9月27日、山東省東営市のYellow River International Convention and Exhibition Centerで開催されました。「Shaping the Future by Green Promotion, Connecting the World through Industrial Chain（グリーン振興で未来を形作り、産業チェーンを通して世界をつなぐ）」というテーマの下で3日間にわたって行われた同イベントは、「Technology Innovation and Leadership（技術革新とリーダーシップ）」、「Collective Global Expansion for Enterprises（企業の共同グローバル展開）」、「Green Transformation of Traditional Energy（従来型エネルギーのグリーン転換）」という3つの重要な特徴を強調しました。

石油・ガス産業チェーン全体に及ぶ展示会は、最先端技術と革新的な功績を総合的に披露しました。4万平方メートル以上のスペースで、400を超す出展者とバイヤーを集め、6万人以上のビジターの参加が推定されています。会場は300以上のブースを構える5カ所の展示ゾーンを特徴とし、100社を超える海外企業を含む130社以上の企業による購買活動を円滑に進めました。「Collective Global Expansion（共同グローバル展開）」、「International Procurement（海外調達）」、「Future Industries（未来産業）」、「New Product Launches（新製品発売）」という4つのトピックを中心に、同イベントでは20以上のハイレベルなカンファレンスが開催され、100人近くの研究者、学者、業界の代表者による基調講演、プレゼンテーション、要望に応じたセッションが行われました。

17回も連続で成功裏に開催されてきたこの展示会は、中国で2番目にUFI（Union of International Fairs、国際見本市連盟）認証を受けた石油装置イベントです。グリーン・低炭素移行の推進、石油・石油化学装置産業の高度化、研究成果の商業化の促進において重要な役割を担ってきました。

ソース：Information Office of the Dongying Municipal People's Government